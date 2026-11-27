Más allá de marcar un doblete, convertirse en la figura del encuentro y acercar al Toluca de Antonio Mohamed a las semifinales del Apertura 2026 de la Liga MX, Helinho protagonizó una acción que trascendió el resultado deportivo y se volvió tendencia en redes sociales.

El atacante brasileño de los Diablos Rojos tuvo un notable gesto de juego limpio durante el partido de ida de los cuartos de final frente al Atlas, disputado en el estadio Nemesio Díez. Cuando se perfilaba para conseguir el tercer tanto de los escarlatas, se percató de que un futbolista rival había caído lesionado, por lo que decidió detener la jugada y mandar el balón fuera del terreno de juego, pese a tener una oportunidad clara de gol.

La decisión del sudamericano provocó reacciones inmediatas entre los aficionados, quienes reconocieron su actitud deportiva y destacaron que antepuso la integridad de un compañero de profesión a la posibilidad de aumentar su cuenta goleadora. La acción también generó conversación durante la transmisión televisiva, aunque no todos compartieron la decisión del jugador.

Uno de los más críticos fue Christian Martinoli, narrador de TV Azteca, quien manifestó su inconformidad luego de escuchar los comentarios positivos de sus compañeros David Medrano y Luis García. El cronista consideró que Helinho debió aprovechar la oportunidad para marcar y posteriormente averiguar qué había sucedido con el futbolista rojinegro.

“Muy bien, muy bien. Es un jugador profesional. Haz el tercero, no lo tocó nadie. Mete el gol y luego averigua”, expresó Martinoli durante la transmisión, en un comentario que provocó las risas de sus compañeros y que posteriormente también circuló ampliamente en las plataformas digitales.

En contraste, la cuenta oficial de la Liga MX reconoció públicamente la conducta del brasileño y utilizó sus redes sociales para destacar que el Futbol debe estar por encima de cualquier rivalidad. “La grandeza también se demuestra con valores. Helinho dejó de lado la competencia para detenerse y estar atento a la situación de Valenzuela. Un gesto que nos recuerda que, por encima de cualquier rivalidad, siempre está el respeto por el compañero y el amor por el Futbol”, publicó el organismo.

De esta manera, Helinho se convirtió en uno de los protagonistas de la conversación futbolística, no solamente por su doblete y la ventaja que consiguió el Toluca en la eliminatoria, sino por una acción que abrió el debate entre la competitividad y el espíritu deportivo. Mientras los Diablos Rojos buscan sellar su clasificación a las semifinales, el brasileño recibió el reconocimiento de quienes consideran que el respeto al rival también forma parte de la grandeza del Futbol.