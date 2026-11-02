La Liga del Sur de México llama al tatami

Comenzó la cuenta regresiva para la Liga del Sur de México (LSM), que se prepara para celebrar su edición número 17, el próximo sábado 21 de noviembre en las instalaciones del Instituto del Deporte, en Tuxtla Gutiérrez

El certamen tiene sus antecedentes en dos competencias de amplia trayectoria en la entidad: la tradicional Copa Chiapas y el Tux Open, cuyos legados han contribuido a consolidar este encuentro como una plataforma para la proyección de los practicantes del llamado arte suave.

La organización que, encabeza el profesor Adán Castillejos Gallegos, director general de Extreme Fight Academy (EFA), destacó a través de su convocatoria que el campeonato busca reunir a competidores de diferentes academias en un escenario que permita evaluar su preparación, técnica y experiencia sobre el tatami.

Competencia de alto nivel

Al respecto, el maestro Castillejos Gallegos explicó que, desde sus inicios, la LSM ha tenido como propósito ofrecer un certamen respaldado por el rigor arbitral, el cumplimiento de los reglamentos y la promoción de valores como la disciplina, el respeto, la perseverancia y el espíritu deportivo.

Además de adquirir experiencia competitiva, los participantes tendrán la oportunidad de disputar los primeros lugares de sus respectivas divisiones, cuyos ganadores recibirán medallas y reconocimientos de acuerdo con los resultados obtenidos.

El llamado es para peleadores, entrenadores, profesores y academias interesados en participar, para que soliciten información y completen oportunamente su proceso de inscripción.

Los interesados pueden comunicarse vía WhatsApp al número 961 149 2995, habilitado para informes, aclaraciones y envío de comprobantes de pago.

Finalmente, la organización recordó que todos los participantes deberán conocer y aceptar el reglamento de competencia, así como las decisiones arbitrales, médicas y organizativas que se adopten conforme a sus disposiciones.