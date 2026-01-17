La Liga Empresarial mantiene el ritmo

La actividad no se detiene en la Liga Empresarial de Futbol Soccer de Tuxtla Gutiérrez, donde este domingo continúa la acción correspondiente a la jornada 5 de la primera división, en una competencia que comienza a perfilar a los equipos que pelearán por los primeros planos del torneo.

Luego de las fechas disputadas, Agua Pura se mantiene como el líder general del certamen, reflejando regularidad tanto en ofensiva como en sector defensivo, al sumar 10 unidades, producto de tres victorias y un empate, además de registrar una de las mejores diferencias de goles en el arranque del campeonato.

Cerca

Muy de cerca aparece Real Pistim Bak, conjunto que se ha consolidado como uno de los cuadros más sólidos, acumulando 8 puntos, seguido por Atlas FC, que con buen equilibrio en todas sus líneas se mantiene en la pelea con 7 unidades, mismas que registra Devastadores, escuadra que ha mostrado contundencia en sus compromisos recientes.

En la parte media de la clasificación se encuentra Marnoc, equipo que ha protagonizado duelo de alto ritmo ofensivo, mientras que Mariachis busca mayor regularidad para escalar posiciones y no perder contacto con los líderes del certamen.

Por su parte, Chipo y Racing Club intentan recomponer el camino luego de un inicio complicado, conscientes de que cada punto comienza a ser determinante conforme avanza la competencia. En la misma situación se ubican Los de la Verde, que han tenido buenos lapsos de juego, pero que aún no logran reflejarlo en el marcador.

Cerrando la tabla aparece IMSS, que continúa en proceso de ajuste y que tratará de aprovechar la jornada dominical para sumar sus primeras unidades del torneo y salir del fondo de la clasificación.

Nueva fecha

Para este domingo, la Liga Empresarial presenta un atractivo rol de juegos, con partidos que prometen intensidad de principio a fin. Destaca el enfrentamiento entre Atlas y Real Pistim Bak, choque directo entre dos aspirantes a los primeros puestos, así como el compromiso entre Mariachis y Agua Pura, en el cual el líder pondrá a prueba su buen momento.

El cierre de la jornada contempla duelos clave para la parte baja de la tabla, donde se ubican Racing Club y Los de la Verde, así como Chipo ante Sport Fred, buscarán puntos vitales para mantenerse con vida en la competencia.

Con buen nivel futbolístico, paridad en la mayoría de los encuentros y un ambiente competitivo cada semana, la Liga Empresarial de Futbol Soccer continúa consolidándose como uno de los torneos más constantes y atractivos del balompié amateur en la capital chiapaneca.