La Liga Independiente está de vuelta

Tras un largo receso en sus actividades, la Liga Independiente de Futbol Tuxtla vuelve a la acción este fin de semana, con partidos correspondientes a sus campeonatos de Liga de primera y segunda división, en los campos del parque recreativo Caña Hueca.

El primer duelo de la nueva temporada lo disputarán Deportivo Modelo y Familia FC, en choque de la categoría estelar, pactado para este sábado las 8 de la noche en el campo 1.

Para el domingo se programó la acostumbrada triple cartelera de encuentros, arrancando a las 12:00 del día con el juego entre las oncenas de Plásticos Pablín y Coratux FC de primera división.

Para las 2 de la tarde será el turno de DC United y Deportivo San Francisco, que medirán fuerzas en la misma categoría. Cabe destacar que en el máximo circuito, el único club que no tendrá acción, al corresponderle fecha de descanso, es el Croco FC.

Segunda división

Para cerrar la actividad dominical en el campo 1, a las 6 de la tarde se efectuará el choque de segunda división entre Terkos FC y Santa Ana Jr. Más temprano (a las 14:00 horas), en el campo 3, Macía FC hará su debut en la liga enfrentando al Deportivo Chiapas.

El único partido que no se jugará en Caña Hueca es el que sostendrán Talentos Better y Toluca FC, pactado para las 2 de la tarde en el campo del parque La Herradura.