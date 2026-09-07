La Liga Municipal cierra su fase regular

La Liga Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez llegó al cierre de su fase regular dentro del Campeonato de Copa Deportycosas 2026, luego de una jornada que reunió a seis equipos y dejó encuentros de diferente intensidad sobre la cancha del auditorio municipal Efraín Fernández Castillejos.

Con esta fecha concluyó la primera etapa del certamen, por lo que los equipos participantes ahora se enfocan en la siguiente instancia de la competencia, después de completar el calendario regular y definir el camino rumbo a las fases decisivas.

Freyas

En uno de los encuentros de la jornada, Freyas consiguió una victoria contundente sobre Medusas. El conjunto ganador se impuso en dos sets, con parciales de 25-15 y 25-4, para cerrar su participación en la fase regular con una actuación en la que logró mantener el control durante prácticamente todo el encuentro.

Medusas intentó responder ante el dominio de su rival, pero Freyas encontró las condiciones para marcar diferencia en ambos parciales y terminar el compromiso sin necesidad de disputar un tercer set.

Por su parte, Fénix Chapultepec también consiguió cerrar con triunfo al enfrentar a Aliadas. El primer set fue el más disputado del compromiso, con marcador de 25-21 a favor de Fénix, que posteriormente incrementó la diferencia y sentenció el partido con un 25-15 en el segundo parcial.

El encuentro permitió a Fénix Chapultepec mantener el protagonismo durante la jornada, mientras Aliadas buscó competir hasta el último punto ante un rival que consiguió aprovechar mejor sus oportunidades para quedarse con la victoria.

Muerte súbita

Uno de los partidos más atractivos de la fecha fue el protagonizado por Leonas Transportes y Wakanda, que tuvo que llegar hasta el tercer set para definir al ganador.

Wakanda arrancó con fuerza y se quedó con el primer parcial por 25-11, colocándose en ventaja y obligando a Leonas Transportes a reaccionar. La respuesta llegó en el segundo set, donde Leonas Transportes logró imponerse 25-14 para emparejar el encuentro.

Con todo por definirse, el tercer parcial mantuvo la expectativa hasta que Leonas Transportes consiguió tomar la ventaja definitiva y cerrar el partido con un marcador de 15-9, completando así la remontada.

La última jornada regular dejó, de esta manera, tres resultados distintos y mostró la variedad de escenarios que puede presentar el voleibol, con encuentros definidos en dos sets y un partido que necesitó de un tercero para conocer al vencedor.

Ahora, concluida la fase regular, la atención se traslada hacia las siguientes etapas del Campeonato de Copa Deportycosas 2026. Los equipos deberán mantener la concentración y aprovechar el trabajo realizado durante la temporada para afrontar los compromisos que definirán a los protagonistas de la recta final.

La Liga Municipal de Voleibol Prof. Alfredo Ovilla Martínez continúa así con su actividad dentro del voleibol tuxtleco, en un campeonato que mantiene la participación de diferentes equipos y brinda un espacio constante para el desarrollo de esta disciplina.