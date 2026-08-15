La Liga OMA entra en su semana siete

La actividad del Campeonato Deportycosas 2026 continuará este fin de semana con la disputa de la semana número siete de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), que tendrá como escenario la cancha de la colonia Popular.

La jornada estará dedicada a la rama femenil, con cuatro encuentros programados a lo largo de la mañana, en una fecha en la que los equipos buscarán sumar resultados positivos en la competencia. La actividad comenzará a las 8 de la mañana con el enfrentamiento entre Cinalex y Panteras, que abrirá las acciones y marcará el inicio de una intensa jornada de Voleibol.

Posteriormente, a las 9:00 horas, Leones Transportes se medirá con Aliadas en un compromiso que pondrá frente a frente a dos conjuntos que tratarán de imponer condiciones desde el primer servicio.

El tercer duelo está programado para las 10:00 horas, cuando Leones Transportes vuelva a la cancha para enfrentar a Panteras B. El conjunto tendrá una doble participación en esta fecha. A las 11 de la mañana, Aliadas regresará para cerrar la jornada ante Club Adlers.

De esta manera, la semana siete del Campeonato Deportycosas 2026 ofrecerá una mañana completa de actividad femenil en la colonia Popular, con cuatro encuentros que permitirán a los equipos continuar con su participación en la Liga OMA.