La Liga OMA pone en marcha campeonato

Con una destacada participación de clubes, entrenadores, deportistas y familiares, la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA) celebró la mañana de este sábado la ceremonia inaugural de su nuevo campeonato, en las instalaciones de Caña Hueca, marcando el arranque de una temporada que promete emociones y un alto nivel competitivo en las diferentes categorías convocadas.

El evento reunió a los equipos inscritos en las ramas varonil y femenil, consolidándose como uno de los campeonatos más nutridos y representativos del Voleibol en la capital chiapaneca. Las escuadras desfilaron ante los asistentes para ser presentadas oficialmente, en una ceremonia que destacó el crecimiento constante de esta disciplina y el interés de nuevas generaciones por formar parte de esta.

Las categorías abarcan desde infantiles y juveniles hasta segunda y primera división, permitiendo que jugadores de diferentes edades y niveles de experiencia tengan la oportunidad de competir y desarrollarse dentro de un entorno organizado. Esta estructura ha sido una de las principales fortalezas de la Liga OMA, que durante años ha servido como plataforma para la formación de talentos y el fortalecimiento del Voleibol estatal.

La ceremonia estuvo encabezada por Edilberto Sarmiento Capito, presidente de la liga, acompañado por Rosario Madariaga Torres, secretaria del organismo. Ambos agradecieron la confianza de los equipos participantes y reconocieron el esfuerzo que hacen jugadores, entrenadores y padres de familia para mantener viva la actividad deportiva en la región.

Homenaje

Uno de los momentos más emotivos de la jornada fue cuando Sergio Rafael Gómez Rodríguez recibió un reconocimiento especial por su trayectoria y sus aportaciones al Voleibol chiapaneco. Ante la presencia de los asistentes, el homenajeado agradeció la distinción y compartió un mensaje enfocado en el crecimiento de las nuevas generaciones de deportistas.

En su intervención, destacó el desempeño que han mostrado las jóvenes promesas del Voleibol en los últimos años, señalando que el trabajo de formación hecho por entrenadores y clubes comienza a reflejarse en el nivel competitivo de los atletas. Asimismo, exhortó a los jugadores a mantener la disciplina, el compromiso y la pasión por este deporte, elementos que considera fundamentales para alcanzar metas importantes dentro y fuera de la cancha.

La entrega del reconocimiento fue recibida con aplausos por parte de los asistentes, quienes reconocieron la influencia que Sergio Rafael Gómez Rodríguez ha tenido en el desarrollo de numerosos jugadores a lo largo de su trayectoria.