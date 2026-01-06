La Liga Uniflag convoca a su nueva temporada

Comenzó la cuenta regresiva rumbo al inicio del Torneo Nuevos Talentos (TNT) 2026 de la Liga Uniflag de Tocho Bandera. La directiva del popular campeonato de desarrollo anuncio que será el 24 de enero cuando se realice el “kick-off”.

El torneo se disputará en las ramas varonil, femenil y mixta, y tendrá como sede el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), en Tuxtla Gutiérrez.

Premios e inscripciones

Como ya es costumbre, a Liga Uniflag otorgará trofeos al campeón y subcampeón, además de reconocimientos individuales para el jugador más valioso (MVP), mejor jugador ofensivo, mejor jugador defensivo, así como a la mejor ofensiva y mejor defensiva del torneo, reforzando el incentivo al crecimiento competitivo de los equipos participantes.

La inscripción para tiene un costo de 2 mil pesos, mientras que la cuota de arbitraje es de 300 pesos por partido. La apertura de cada categoría estará sujeta a un mínimo de escuadras inscritas, con el fin de garantizar una competencia ordenada y equilibrada, reiterando que esta organización busca la proyección y desarrollo de nuevas generaciones de jugadores.

Arrancan con amistosos

De manera adicional, la directiva que preside Gilberto Carbonel Gómez, informó que se abre la programación de encuentros amistosos para los equipos interesados, los cuales se llevarán a cabo desde el próximo fin de semana —sábados 10 y 17 de enero— como antesala al arranque oficial del torneo.

Para mayores informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al teléfono 9616542950, o bien visitar la página oficial de la Liga Uniflag en Facebook.