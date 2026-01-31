La Liga Uniflag levanta el telón

Con una jornada inaugural que contempla actividad en las categorías open femenil, varonil y mixta, además de un encuentro amistoso del Torneo Nuevos Talentos (TNT), la Liga Uniflag dará inicio oficial a la Temporada 2026 este sábado 31 de enero en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach.

La semana 1 abre con el sector femenil a partir de las 15:00 horas, con dos juegos que prometen marcar el ritmo del torneo. Las subcampeonas South Crew se miden con Unicach, en un choque que contrapone la experiencia competitiva frente al empuje del conjunto universitario. De manera simultánea, las actuales campeonas Pamboleras inician la defensa de su título enfrentando a Power Puff, en un duelo entre dos escuadras consolidadas del Flag Football femenil local.

Acción en la varonil

La categoría varonil open regresa tras un año de ausencia y lo hace con encuentros de alto voltaje. A las 16:00 horas, Toros hará su presentación oficial enfrentando a Alquimistas, en el arranque del certamen.

La jornada cierra a las 18:00 horas con el partido estelar, con el que Diablitos comenzará la defensa de su campeonato ante Unicach. Por su parte, el Torneo Mixto tendrá una agenda cargada, con cuatro enfrentamientos consecutivos: a las 16:00 horas, Tucanes de la Enlef se enfrenta a Borregos Jr.; y a las 17:00 horas, Toros-Unicach, Power Puff-Wild Rabbits y Toros Jr.-Diablitos.

TNT también en acción

Finalmente, como parte del impulso al desarrollo deportivo, a las 16:00 horas se jugará un amistoso del Torneo Nuevos Talentos (TNT) entre Ocelotes Blancos de la Unach y Unicach Next Gen, espacio dedicado a la formación de nuevos equipos, así como de jugadoras y jugadores en proceso de crecimiento.