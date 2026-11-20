La Liga Uniflag de Tocho Bandera vuelve a la carga este sábado, con una cartelera de siete encuentros correspondientes a los Torneos de Nuevos Talentos (TNT) Femenil y Mixto, que tendrán como escenario el emparrillado sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach, en Tuxtla Gutiérrez.

Choque de damas

La actividad comenzará a las 15:00 horas con dos compromisos del Torneo Nuevos Talentos (TNT) Femenil: en el primero, el representativo de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) enfrentará a MG Team, mientras que Cañoneros se medirá ante San Miguel Flag, en busca de sumar puntos para mejorar sus posiciones dentro de la competencia.

A las 16:00 horas, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (UPGCH) entrará en acción frente a Toros y, una hora después, disputará su segundo encuentro de la jornada ante Ocelotes Blancos de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), por lo que tendrá una exigente doble participación.

Acción en el Mixto

En el Torneo Nuevos Talentos Mixto, los compromisos comenzarán a las 16:00 horas con los enfrentamientos de Ocelotes Blancos de la Unach ante MG Team y Unicach frente a Dream Team.

La programación concluirá a las 17:00 horas con el choque entre Cañoneros y Mustangs, dos conjuntos que buscarán aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus aspiraciones dentro del campeonato y sumar puntos importantes rumbo a la postemporada.