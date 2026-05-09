La Máquina buscará ser semifinalista

Este sábado por la noche saldrá el segundo semifinalista del Clausura 2026, partido en el cual la Máquina del Cruz Azul espera ser el invitado a la fiesta por el título al disputarse el juego de vuelta de los cuartos de final ante los Rojinegros del Atlas.

El cuadro dirigido por Joel Huiqui domina el marcador global hasta el momento por 3-2, tras un disputado partido de ida, que dejó mucha polémica arbitral.

Tras nueve juegos sin ganar, Huiqui entró al quite luego del despido de Nicolás Larcamón y los cementeros volvieron al triunfo para cerrar la fase regular. En la liguilla, los azules siguieron con la inercia y derrotaron como visitantes a los Zorros para llevarse la ventaja al estadio Banorte (antes Azteca).

Cruz Azul es favorito ante el Atlas por su calidad de juego, sus números en el torneo, pero todo eso no servirá de nada si no sale a hacer los suyo, ir hacia adelante y buscar incrementar la ventaja o mantener el empate en su casa y con su gente.

Pero no deberá dejar crecer a los Rojinegros, que ya demostraron que pueden dar la sorpresa, pues se repusieron de un 0-2 en contra para igualar el marcador y aunque perdieron al final, su capacidad de respuesta casi los hace salir adelante.

Diego Cocca quiere volver a disputar la final con el Atlas, a la que no llegan luego del bicampeonato logrado en el Apertura 2021 y Clausura 2022, por lo que la ilusión está de vuelta.

Pero para ello deberán de dar su máximo esfuerzo ante un cuadro celeste que parece ha recuperado el nivel mostrado en la primera mitad del Clausura 2026.

Atlas está en desventaja en el marcador (2-3) y en la posición en la tabla, por lo que deberá de ganar por dos goles o más y esperar que los Cementeros no hagan uno, de lo contrario tendrá que ir cuesta arriba y quizá no le alcance el esfuerzo.