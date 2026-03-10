La Máquina, con paso arrollador

La jornada 10 del Clausura 2026 llegó a su fin este domingo 8 de marzo, fecha que nos confirmó el buen paso de algunas escuadras, además e regalarnos un par de sorpresas que nos hace pensar que algunas escuadras aun tienen vida de cara a la segunda parte del torneo.

Mazatlán FC firmó una contundente victoria el pasado viernes 4-2 sobre Club León en el Estadio El Encanto, resultado que desató el entusiasmo de la afición cañonera. Por su parte, los PAumas sacaron la victoria ante el Necaxa en Aguascalientes por marcador de 1-0.

La actividad sabatina dejó varios resultados destacados y movimientos importantes en la tabla. América volvió a la senda del triunfo ante Querétaro en La Corregidora. Cruz Azul se impuso con autoridad 3-0 a Atlético San Luis, mientras que Guadalajara logró un triunfo como visitante en el clásico tapatío 2-1 frente a Atlas.

Pachuca venció 2-1 a Puebla en el Estadio Hidalgo, y Tigres UANL se llevó el clásico regio al derrotar 1-0 a Monterrey. Finalmente, el domingo, Toluca reafirmó su papel de favorito en el certamen con un 3-1 a favor en casa ante el FC Juárez; todo esto, mientras que Santos Laguna sorprendía a propios y extraños con su victoria 2-1 de último minuto ante los Xolos de Tijuana.

Este fin de semana llamaron poderosamente la atención la derrota del León ante el Mazatlán, resultado que los puso en igualdad de condiciones en la tabla general, además de los triunfos de Chivas en el clásico tapatío y de Tigres en el regio. Además, el América se dio un respiro en Querétaro al cortar una racha de derrotas al hilo, con su triunfo ante los Gallos.

Toluca y Cruz Azul no tuvieron problema en confirmar su etiqueta de favorito al título tras doblegar al FC Juárez y al Atlético de San Luis respectivamente. Finalmente, Santos Laguna por fin se sacudió la malaria y ganó un partido en el torneo, siendo los Xolos de Tijuana la desafortunada víctima.

Cruz Azul se mantiene en lo más alto de la tabla con 25 puntos, por encima de Deportivo Toluca, aunque solo por una unidad de ventaja, esto tras la victoria ante los Bravos en el Nemesio Díez. Chivas está a tres puntos del subliderato.