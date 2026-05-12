La Máquina llega con impulso a semifinales

Con presencia chiapaneca en su alineación, Cruz Azul Lagunas continúa consolidándose como uno de los equipos más fuertes de la actual liguilla de la Liga TDP.

El conjunto oaxaqueño selló su pase a las semifinales de la Zona A luego de derrotar 2-0 como visitante a Bombarderos de Tecámac, resultado que dejó un contundente marcador global de 6-0, tras la serie que cerró en el Estadio “El Hangar”.

Gran aporte chiapaneco

El equipo dirigido por Alexis López volvió a mostrar solidez defensiva y contundencia, manteniendo intacta su racha perfecta en la fase final del campeonato de ascenso.

Entre los titulares destacaron los futbolistas chiapanecos Ubelmar Luna, Carlos Ramos, César Rojas y Erick Chantiri, mientras que Carlos Moreno ingresó de cambio al minuto 65.

No obstante, la figura del encuentro fue el norteamericano Nathan Williams Sotelo, quien firmó un nuevo doblete con anotaciones a los minutos 19 y 41 del partido de vuelta. El delantero atraviesa un gran momento, al sumar tres partidos consecutivos marcando dos goles, convirtiéndose en una de las piezas clave en el ataque del equipo con sede en Lagunas, Oaxaca.

Serio aspirante a ascender

Los números respaldan el gran torneo del conjunto oaxaqueño, que acumula 20 goles a favor y todavía no recibe anotaciones en la presente liguilla, ya que en las rondas anteriores dejó en el camino a Cantera Coka con global de 8-0 y a Azucareros por 6-0.

Ahora, Cruz Azul Lagunas enfrentará en semifinales a Águilas de la UAGRO en un choque que promete alta intensidad, al tratarse su rival del mejor sembrado a nivel nacional para esta fase final de la temporada.

El duelo de ida se disputará el miércoles en el Estadio Cruz Azul, a las 3:00 de la tarde, mientras que la vuelta será el sábado, a las 2:00 de la tarde, en Chilpancingo, Guerrero.