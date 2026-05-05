La mentalidad es ir por el campeonato

Luego de superar por contundente 4 goles a 1 a Ecatepec FC, en la vuelta de los Octavos de Final de la Liga TDP, el director deportivo Lechuzas de la UPGCH, Miguel Ángel Casanova Díaz, compartió su alegría por el funcionamiento del equipo de cara a la siguiente eliminatoria de Cuartos de Final de la Zona A.

Casanova Díaz recordó que en la fase regular terminaron como líderes del grupo 2 con 80 puntos y 4º lugar de la Tabla Nacional de Ascenso, mientras que en la presente fase de liguilla suman tres victorias y un empate.

“El equipo va de manera ascendente, vamos hacia arriba. Estoy muy contento por eso, porque deportivamente lo ganamos y lo ganamos bien, ante un muy buen rival y la verdad fue un partidazo, la gente se entregó, el equipo se va arraigando en la ciudad, cada vez llega más gente para verlos jugar y estoy muy contento por lo que sucedió”, remarcó.

Finalmente, informó que el equipo estará ya desde este martes en Texcoco para preparar el duelo Cuartos de Final frente a Halcones Negros FC, recordando que la ida se disputará el miércoles 6 de mayo, a las 7:00 de la noche, en el Estadio Municipal Claudio Suárez.