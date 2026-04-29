La Panamericana 2026 arranca en Chiapas

La Carrera Panamericana 2026 tendrá su banderazo de salida el viernes 16 de octubre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El comité organizador de la justa de autos clásicos más importante del mundo hizo oficial su ruta para la edición 2026 en el marco del Tianguis Turístico México, en Acapulco, Guerrero.

Este año la competencia se disputará del 16 al 22 de octubre con al menos 70 tripulaciones de carrera y del Sport & Classic Tour. Después del arranque en Chiapas, los autos saldrán con destino al puerto de Veracruz. Después, el recorrido seguirá hacia Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, para cerrar el jueves 22 en Zacatecas, sede de la meta final de este encuentro que promueve el turismo nacional.

Eleva su nivel

Para esta edición la Panamericana mantendrá un trayecto cercano a los 3 mil 500 kilómetros, por lo que es considerada como una prueba de resistencia y coordinación entre piloto y navegante, que también ofrece un espectáculo único para los aficionados, quienes podrán seguir de cerca el paso de los autos tanto en etapas de velocidad como en tramos de tránsito.

Por primera ocasión los vehículos de la categoría Sport & Classic Tour competirán en el formato de regularidad, lo que aumentará el nivel de exigencia y competitividad de las duplas participantes.

Este año la Carrera Panamericana llega a la edición número 39 de su etapa moderna, celebrada de manera ininterrumpida desde 1988.