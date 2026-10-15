La Panamericana, lista para el arranque

Con la participación de 72 tripulaciones, la Carrera Panamericana 2026 está lista para salir a rodar por las carreteras del estado antes de la primera etapa, que será de Chiapas a Veracruz y comenzará este viernes.

Tras dos días de revisiones, registros y demás formalidades que deben cubrir los pilotos, este jueves comienzan las actividades competitivas en la entidad, para las cuales todo está en orden y solo será cuestión de que pisen el acelerador.

Esto fue dado a conocer en la rueda de prensa oficial, celebrada en el Centro de Convenciones de Tuxtla Gutiérrez, la cual contó con la presencia de Karen León Grossmann, directora general del “rally”, en compañía de Segundo Guillén, secretario de Turismo de Chiapas; Eduardo León Camargo, presidente honorario de la Panamericana; Jorge Arturo Aquino Gómez, alcalde de Berriozábal, y Carlos Cordero, director de carrera.

Panamericana, una gran vitrina

Segundo Guillén abrió la ronda de participaciones dando la bienvenida y expresando su agradecimiento a los organizadores de esta competencia que —dijo— permite mostrar la grandeza de Chiapas y que es además un gran esfuerzo del gobierno que encabeza Eduardo Ramírez Aguilar para que el mundo sepa que están listos para recibir al turismo de todo el mundo en un estado seguro.

“La Carrera Panamericana es una vitrina con un prestigio muy especial que nos permite mostrar la extraordinaria belleza de nuestro estado”, afirmó.

Por su parte, Karen León habló a nombre del comité organizador, remarcando que es un orgullo estar de regreso al lugar de origen de Panamericana, por lo que felicitó a la entidad por brindar una experiencia única a sus visitantes.

En este sentido, mencionó que para este año México recibe a equipos de Francia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Suecia, Países Bajos, República Checa y España.

“Tenemos grandes pilotos que van a estar recorriendo nuestras carreteras y no nos queda más que agradecer, y estamos listos para esta nueva edición”, remarcó.

Jornada de velocidad

Luego de dos días de revisiones y exhibición de los vehículos en el Centro de Convenciones, con gran flujo de aficionados al deporte motor hasta altas horas de la noche, el programa continúa este jueves 15 de octubre en Berriozábal, donde las tripulaciones tendrán por la mañana una convivencia con el público, seguida de las pruebas de calentamiento y calificación.

Posteriormente, los autos regresarán a Tuxtla Gutiérrez para protagonizar el arranque ceremonial, contemplado para las 19:00 horas frente a la Catedral de San Marcos, en el parque central.

Es oportuno recordar que la salida oficial será este viernes 16 de octubre, a las 7:00 horas, desde el mismo escenario, y la primera etapa incluirá recorridos por Copainalá, Rey Zoque, Raudales, Nuevo Guadalupe y El Bocacio. Después de completar los sectores chiapanecos, los competidores continuarán hacia Veracruz, donde se espera su llegada alrededor de las 17:30 horas, en la Macroplaza del Malecón.