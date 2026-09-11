La Panamericana presenta su gran ruta

La Carrera Panamericana 2026 está lista para escribir un nuevo capítulo de su historia. La edición 39 de la época moderna arrancará el próximo 16 de octubre en Tuxtla Gutiérrez y concluirá el día 22 en Zacatecas, después de siete jornadas de competencia por las carreteras de México.

Durante la presentación oficial, celebrada en el Castillo de Chapultepec, en la Ciudad de México, el comité organizador informó que los participantes recorrerán cerca de 3,900 kilómetros, con más de 530 kilómetros correspondientes a tramos de velocidad y alrededor de 3,300 de tránsito.

La ruta partirá de la capital chiapaneca y continuará por Veracruz, Ciudad de México, Puebla, Querétaro, Guanajuato y San Luis Potosí, antes de alcanzar la meta final en Zacatecas.

Atractivo e impacto

Uno de los principales atractivos deportivos será la participación del actual campeón, Ricardo Cordero, quien buscará conquistar su octavo título y, de conseguirlo, establecería una nueva marca como el piloto con más victorias en la historia de la competencia.

También se destacó el impacto turístico y económico que genera el paso de la caravana por diferentes ciudades del país. Sandra Díaz Guevara, directora general de Servicios al Turista Ángeles Verdes, señaló que cada kilómetro representa una oportunidad para promover los atractivos de México y generar beneficios para las comunidades que forman parte del recorrido.

Por su parte, Karen León Grossmann, directora general de la Carrera Panamericana, resaltó el crecimiento del turismo deportivo como generador de experiencias y promoción para los destinos mexicanos.

“En este sentido, el turismo deportivo se consolida como un importante generador de experiencias únicas”, subrayó.

Más novedades

En este marco se dio a conocer que la categoría Sport & Classic Tour utilizará un formato de “rally” de regularidad, con el objetivo de aumentar la exigencia para sus participantes.

Además, el documental “The last road race: 75 años de la Carrera Panamericana” obtuvo una nominación como mejor película independiente en los International Motor Film Awards.

La organización destacó que más de 30 dependencias de los tres niveles de gobierno participan en la coordinación y seguridad de un evento cuya historia comenzó en 1950.

Tras su primera etapa, desarrollada hasta el año de 1954, la prueba regresó en 1988 para mantener vigente una de las competencias más emblemáticas del Automovilismo de carretera. Chiapas estuvo ausente como sede durante diez años, hasta su regreso en 2025.