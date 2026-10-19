La Panamericana vive lluviosa Etapa 2

Las fuertes lluvias registradas en Veracruz obligaron a cancelar las seis secciones de velocidad previstas para la segunda etapa de la Carrera Panamericana 2026, por lo que las tripulaciones completaron el recorrido hasta la Ciudad de México únicamente en modalidad de tránsito.

Las precipitaciones durante la noche y la mañana impidieron desarrollar la competencia conforme al programa y aunque la tercera sección alcanzó a ponerse en marcha con la salida de dos vehículos, el empeoramiento del clima obligó a detenerla y cancelar el resto de las pruebas por seguridad.

Del Puerto a Bellas Artes

La jornada comenzó en la Macroplaza del Malecón de Veracruz, desde donde la caravana emprendió su recorrido hacia Xalapa, ciudad que recibió por primera vez a la Panamericana.

En el Museo de Ciencia y Tecnología Kaná, los aficionados pudieron observar de cerca los vehículos clásicos y deportivos.

Posteriormente, las tripulaciones avanzaron hacia Teziutlán, Puebla, donde miles de personas salieron a las calles para recibirlas entre música y expresiones de entusiasmo.

Los equipos aprovecharon esta escala para realizar labores de servicio mecánico antes de continuar hacia la capital.

La segunda etapa concluyó frente al Palacio de Bellas Artes, donde cientos de aficionados presenciaron la llegada de los automóviles al arco de meta instalado sobre avenida Juárez.

Entre los invitados destacó Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, quien condujo brevemente un Buick de 1954. También participaron los actores Renata Notni y Erik Hayser, el músico Daniel Mezquita, de Hombres G, y el piloto británico Jann Mardenborough.

Las tripulaciones fueron recibidas por Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Turismo de la Ciudad de México, e integrantes del comité organizador.

Pedrero completa recorrido

El piloto Jorge Pedrero completó satisfactoriamente la segunda etapa de la Carrera Panamericana 2026, manteniéndose en ruta pese a las modificaciones provocadas por las condiciones meteorológicas.

Aunque la cancelación de los tramos cronometrados impidió competir por tiempos durante esta jornada, el conductor sumó kilómetros para mantener su auto a punto y completó el trayecto acumulado desde Chiapas hasta la capital del país.

De esta manera, continúa su participación en la edición 39 de la histórica competencia, con la expectativa de retomar la actividad deportiva conforme lo permitan las condiciones de seguridad.