La Pandilla FC conquista la Supercopa Infantil

En una de las finales más vibrantes de la temporada, La Pandilla FC se consagró campeón de la Supercopa Infantil Mayor Sabatina al imponerse por 3-1 sobre Atlético Balajú en un partido de altísimo nivel que mantuvo al público emocionado, en la cancha de la Liga Palapa Fut 7. El duelo, caracterizado por su ritmo y entrega, marcó el cierre perfecto de una competencia que reunió a los mejores equipos juveniles de la capital chiapaneca.

Desde el silbatazo inicial, ambos cuadros demostraron su ambición por el título. Balajú apostó por un Futbol ordenado desde el fondo, buscando aprovechar la velocidad de sus extremos para generar peligro, en tanto que La Pandilla FC optó por un estilo más vertical, presionando la salida del rival y ganando terreno a base de intensidad. El ambiente fue de auténtica final: gradas repletas, porras ensordecedoras y familias alentando con orgullo a los jóvenes talentos.

Primer gol

El primer golpe lo dio Jorge Paniagua al minuto 12, luego de aprovechar un descuido defensivo para definir con frialdad y abrir el marcador. Su tanto puso en ventaja a La Pandilla y desató la euforia entre sus compañeros, que celebraron el gol con una muestra de unión y carácter. A partir de ese momento, Balajú intentó responder, adelantando líneas y tratando de empatar con disparos de media distancia, pero se encontró con una defensa bien plantada que controló los intentos con solvencia.

Con el 1-0 parcial, el encuentro llegó al descanso en medio de un clima de expectativa. Balajú sabía que debía reaccionar pronto para evitar que su adversario se creciera, mientras que La Pandilla mantenía la calma, consciente de que su planteamiento estaba funcionando.

El técnico de Balajú ajustó su esquema ofensivo, pero la reanudación del juego trajo consigo una ráfaga de goles que definió el rumbo del campeonato.

Segundo tiempo

Apenas transcurría el minuto 22 cuando Gael Rodríguez amplió la ventaja para La Pandilla FC con una gran jugada individual. El atacante desbordó por derecha, recortó al defensor y cruzó su disparo ante la salida del portero, firmando el 2-0 que estremeció las tribunas. Balajú apenas tuvo tiempo para reorganizarse, cuando un minuto después, al 23, Julián Torres aprovechó un rebote dentro del área y empujó el balón al fondo de las redes para sellar el 3-0 que parecía sentenciar la final.

El doble golpe fue un duro impacto anímico para Balajú, que pese a la desventaja no bajó los brazos. El cuadro rojinegro adelantó todas sus líneas y consiguió recortar distancias al minuto 32, gracias a Gerardo Jiménez, quien desde el punto penal definió con potencia para colocar el 3-1. A partir de ahí, Balajú intentó presionar con todo, pero La Pandilla mostró oficio, cerró espacios y mantuvo la calma para administrar la ventaja hasta el pitazo final.

Al término del partido, jugadores y cuerpo técnico celebraron efusivamente el logro, mientras la afición reconocía el esfuerzo de ambos equipos. El torneo concluyó entre aplausos y emociones, reflejo del nivel competitivo que caracteriza a la Liga Palapa Fut 7, una de las plataformas formativas más importantes para el desarrollo del Futbol infantil y juvenil en Tuxtla Gutiérrez.