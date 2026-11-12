La Patrona remonta y campeona

Con una remontada en la segunda parte, gracias a un “hat trick” de Fidel Herrera Martínez, La Patrona se proclamó campeón de la Liga Champions 7 al vencer 3-1 a La Noria en la gran final disputada en las inmediaciones de Fut 7 San José.

El partido por el título comenzó con intensidad y apenas al minuto 2, La Noria encontró la manera de tomar ventaja gracias a un golazo de Gabriel Torres, quien inauguró el marcador y puso en marcha un encuentro que desde sus primeros instantes ofreció emociones en ambas porterías.

Gol tempranero

La anotación tempranera le dio confianza a La Noria, que supo administrar la ventaja durante el resto de la primera mitad. El conjunto se mostró ordenado en defensa, buscó aprovechar los espacios a velocidad y mantuvo a raya los intentos de La Patrona por encontrar el empate antes del descanso.

Con el 1-0 a favor de La Noria terminó la primera parte, en un duelo que mantenía la incertidumbre sobre el desenlace y que dejaba abierta la posibilidad de que cualquiera de los dos equipos se quedara con el campeonato.

Voltereta

Para la segunda parte apareció la figura de La Patrona. Fidel Herrera Martínez tomó el protagonismo del encuentro y al minuto 28 consiguió el tanto del empate, devolviendo la igualdad a una final que hasta ese momento era favorable para La Noria.

Después de la igualada, Herrera marcó la diferencia al minuto 32, al conseguir su segundo tanto de la noche y darle la vuelta al resultado para colocar el 2-1 favorable para su equipo.

La paridad ya no regresó, pues al 40’, Fidel completó un “hat trick” y devolvió la tranquilidad a La Patrona. El atacante firmó así los tres tantos de su escuadra y estableció el 3-1 que terminaría por convertirse en la diferencia definitiva.

En el tramo final, La Patrona tuvo que administrar la ventaja ante los intentos de La Noria por recortar distancias. El conjunto buscó mantenerse en la pelea, pero el marcador ya no presentó modificaciones y el título quedó en manos de La Patrona.

De esta manera sumó una victoria importante en la gran final del certamen, con Fidel Herrera Martínez como la figura indiscutible del partido gracias a sus tres anotaciones. Por La Noria, Gabriel Torres también destacó al conseguir el gol que abrió el marcador y mantuvo a su equipo en la disputa durante gran parte del partido.