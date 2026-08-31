La Paz remonta y se mete a la gran final

El Colegio La Paz protagonizó una espectacular remontada en la cancha Salvador Cañabas para instalarse en la gran final de la Liga Tux 7, luego de superar a Conejos FC en una semifinal que tuvo goles, emociones y un desenlace dramático desde el punto penal.

El encuentro comenzó con un Conejos FC decidido a tomar el control de las acciones. Durante la primera mitad, el conjunto mostró mayor contundencia y aprovechó sus oportunidades frente al arco para colocarse rápidamente en una posición favorable.

La figura ofensiva de los primeros minutos fue Juan Fernando, quien apareció en dos ocasiones para marcar un doblete y darle una importante ventaja a Conejos. Con el marcador a su favor, el conjunto continuó presionando y encontró un tercer tanto por conducto de José Manuel, colocando el 3-0 en el marcador.

Balanza

La diferencia parecía marcar el rumbo definitivo de la semifinal, pues Conejos había logrado imponer condiciones y dejar al Colegio La Paz contra las cuerdas. Sin embargo, antes de que concluyera la primera mitad llegó una anotación que comenzó a cambiar la historia del encuentro.

Diego Daniel Alvarado apareció para descontar y poner el 3-1, resultado con el que ambos equipos se fueron al descanso. Aunque la diferencia todavía era de dos goles, La Paz encontró en esa anotación el impulso necesario para afrontar una segunda mitad completamente distinta.

Para el complemento, el Colegio La Paz salió con una actitud mucho más agresiva y comenzó a buscar la portería rival con mayor insistencia. El equipo aprovechó el momento anímico y consiguió acercarse todavía más en el marcador.

La reacción continuó de la mano de Diego Alejandro, quien se convirtió en protagonista de la remontada al conseguir un doblete. Sus dos anotaciones permitieron que La Paz borrara por completo la desventaja y llevara el encuentro hasta el 3-3.

Paridad

El empate provocó que la semifinal tuviera que definirse desde los once pasos, después de que ambos equipos protagonizaran una intensa segunda mitad.

En la tanda de penales, la presión aumentó para los dos conjuntos. Finalmente, el Colegio La Paz consiguió imponerse 2-1, resultado que le permitió quedarse con el boleto a la gran final del campeonato.

La celebración no se hizo esperar entre los jugadores y cuerpo técnico de La Paz, quienes festejaron una clasificación que parecía complicada después del primer tiempo. El conjunto supo reaccionar en el momento más importante y terminó remontando un partido que llegó a tener tres goles de desventaja.

Para Conejos FC, la eliminación representó un duro golpe después de haber construido una ventaja considerable durante los primeros minutos. El equipo tuvo el control del encuentro durante buena parte del primer tiempo, pero no logró conservar la diferencia ante la reacción de su rival.

La semifinal dejó como protagonista a la capacidad de respuesta del Colegio La Paz, que nunca bajó los brazos y consiguió llevar el partido hasta una definición por penales.

Con el triunfo, Colegio La Paz aseguró su presencia en la final de la Liga Tux 7, donde buscará cerrar su participación en el campeonato con el título.

La remontada quedará como uno de los capítulos más emocionantes de la competencia, pues después de estar abajo 3-0, La Paz logró igualar el marcador y posteriormente ganar la tanda de penales para mantener vivo el sueño del campeonato.