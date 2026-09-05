La Paz y Tigres, por corona de Liga Tux 7

Todo está listo para conocer al campeón de la Liga Tux 7, que este sábado tendrá su gran final cuando se enfrenten Colegio La Paz y Academia Tigres, dos conjuntos que demostraron ser protagonistas durante el torneo y que buscarán cerrar su participación con el título.

El encuentro está programado para las 16:00 horas en la cancha Salvador Cabañas, escenario que recibirá una final entre dos planteles que han mostrado argumentos suficientes para llegar hasta esta instancia.

Colegio La Paz llega con una de sus principales cartas ofensivas en Diego Alvarado, actual goleador del certamen y jugador que puede convertirse en factor determinante para las aspiraciones de su equipo. Su capacidad frente al arco representa una de las amenazas que deberá considerar Academia Tigres durante el partido.

Del otro lado, Academia Tigres cuenta con un plantel competitivo y ha dejado claro a lo largo del torneo que tiene argumentos para disputar de tú a tú el duelo por el campeonato.

Juego intenso

La final enfrenta a dos escuadras que fueron de las más destacadas de la competencia, por lo que se espera un partido equilibrado, con intensidad desde los primeros minutos y pocas oportunidades para el error.

Más allá de los antecedentes, el campeonato se definirá en una sola tarde. La Paz buscará apoyarse en su poder ofensivo y en la capacidad goleadora de Alvarado, mientras Academia Tigres intentará imponer su propio estilo para quedarse con la corona.

La cancha Salvador Cabañas será el punto de encuentro para un desenlace que pondrá frente a frente a dos de los mejores equipos de la Liga Tux 7 y que tendrá como recompensa el campeonato.