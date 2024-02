La racha que cortó Necaxa al ganar a Chivas

El triunfo del Necaxa (1-0) sobre el Guadalajara no solo confirma el buen momento de los Rayos en el torneo, al ser uno de los dos equipos que siguen invictos en el torneo.

Además de eso, la victoria rompe una racha de casi 16 años de los necaxistas sin ganarle a los tapatíos como local. Fue el 30 de marzo del 2008, cuando con gol de Pablo Quatrocchi, los Rayos dirigidos por Salvador Reyes Jr. derrotaron 1-0 a las Chivas, al mando de Efraín Flores, que con esa caída perdieron el invicto.

Eduardo Fentanes, técnico de los Rayos, señala que el dato es interesante, “y más que un dato estadístico, es histórico... 16 años sin ganar como local al Guadalajara es mucho tiempo, pero al final de cuentas son números nada más, lo importante es que se ganó respetando un estilo de juego”.

El triunfo subió a los Rayos al séptimo lugar de la competencia, “pero no se ha ganado nada, la meta es la misma, volver a enamorar a la afición. Estamos en deuda con ellos, así que no podemos decir que estamos cumpliendo. Los juegos están muy pegados, el viernes ya otra vez jugamos contra Pachuca, no hay más tiempo que para seguir trabajando, no se puede festejar nada”.

El tema del invicto —asegura— “no nos interesa, ni siquiera es conversación. Además, sería muy arrogante de nuestra parte estar pensando en eso después de que venimos de torneos tan malos como los pasados. Nos interesa fortalecer la imagen del equipo que lucha y que nunca se da por vencido. Es verdad, no se ganaba en los pasados partidos, pero tampoco se perdía y significa que estábamos sumando”.

Sin embargo, no le resta méritos a vencer a un grande como el Guadalajara. “Le plantamos cara a uno de los equipos que siempre está llamado a campeonar, y desde el inicio fuimos por ellos para tratar de hacerles daño”, indicó.