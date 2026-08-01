La rama femenil abrirá intensas acciones

La rama femenil será protagonista este sábado 1 de agosto del Campeonato Deportycosas 2026, certamen organizado por la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), con una jornada que reunirá a equipos de los grupos A y B en la cancha Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez.

Las acciones comenzarán a las 9:00 horas con el enfrentamiento entre Odiseas y Medusas, correspondiente al grupo A. Una hora más tarde, el conjunto de Odiseas volverá a la duela para medirse con Místico VC.

La actividad continuará a las 11:00 horas con el duelo entre Fénix Chapultepec y Azteca, correspondiente al grupo B. Al mediodía, Fénix Chapultepec tendrá un segundo compromiso al enfrentar a Wakanda, cerrando así la participación femenil de la jornada.

Los encuentros prometen un alto nivel competitivo, ya que las escuadras buscarán sumar triunfos importantes en la fase de grupos.