La “revancha” de España ante Portugal

España avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026 tras vencer 1-0 a Portugal con un agónico gol de Mikel Merino en tiempo de descuento, un resultado que también marcó la despedida de Cristiano Ronaldo de las Copas del Mundo.

El mediocampista del Arsenal, que había ingresado al minuto 85 por decisión del técnico Luis de la Fuente, definió frente a Diogo Costa tras una rápida ejecución de un tiro libre y una asistencia de Ferrán Torres para marcar el tanto de la clasificación.

Portugal contó con varias oportunidades y tuvo como figura a su arquero Diogo Costa, quien hizo siete atajadas para mantener con vida a su equipo. Cristiano Ronaldo, en su partido 25 como titular en un mundial, estuvo cerca de abrir el marcador con un potente disparo que exigió a Unai Simón.

España dominó gran parte del encuentro, especialmente en la segunda mitad, aunque encontró una gran resistencia del conjunto luso. Dani Olmo y Mikel Oyarzábal generaron las opciones más claras antes del tanto decisivo de Merino.

Con el arco nuevamente en cero, Unai Simón amplió su récord de imbatibilidad y España se convirtió en la primera selección en enlazar seis duelos consecutivos sin recibir gol en una Copa del Mundo, resistiendo los intentos finales de Bernardo Silva y Joao Neves.

La Furia Roja, campeona del mundo en Sudáfrica 2010, buscará seguir su camino hacia un segundo título cuando enfrente en los cuartos de final, el viernes 10 de julio en el estadio de Los Ángeles, al ganador del compromiso entre Estados Unidos y Bélgica.

Se despide “CR7”

Con la mirada perdida entre las tribunas, aplaudiendo a los aficionados e intentando contener las lágrimas, Cristiano Ronaldo emprendió el camino hacia el vestidor bajo la mirada de compañeros y rivales, consciente de que acababa de disputar su último partido en una Copa del Mundo.

El portugués, quien horas antes había asegurado que se marcharía en paz y orgulloso de todo lo conseguido a lo largo de su carrera, vio llegar el final de su aventura mundialista en un escenario tan emotivo como doloroso.

La ilusión de llevar a Portugal entre las ocho mejores selecciones del planeta estuvo muy cerca de hacerse realidad, pero terminó por esfumarse de manera agónica. Un solitario gol de España sentenció la derrota por (1-0) y acabó con el sueño lusitano de seguir avanzando en el torneo.

Las imágenes de Cristiano Ronaldo recorrieron el mundo en cuestión de minutos y provocaron una ola de reacciones en redes sociales. Miles de aficionados lamentaron el adiós mundialista de un futbolista que marcó una época, convirtiéndose en uno de los grandes referentes de su generación y en una de las figuras más influyentes en la historia del Futbol.