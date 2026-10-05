La Selección, desastre total

En su tercer partido al frente de la Selección Mexicana, Rafael Márquez reprobó su primera prueba importante como director técnico.

El Tricolor no sólo perdió contra Estados Unidos (3-0), fue goleado y humillado en una terrible exhibición en conjunto.

El partido fue una serie de eventos desafortunados. Para ser un técnico que insiste en las formas, Rafa fue superado con muy pocos argumentos por Mauricio Pochettino, que ganó su primer clásico como entrenador de las barras y las estrellas. Raúl Rangel vivió una pesadilla y tuvo su peor actuación con el combinado nacional.

México tuvo una noche para el olvido y no se cansó de fallar en las dos áreas. No supo aprovechar los errores del rival y pagó muy caro los propios.

Santiago Giménez, que no mete un gol con la camiseta de la Selección Mexicana desde septiembre de 2025, falló dos oportunidades insólitas de frente al arco.

La selección norteamericana, con poco, supo meter el golpe que dejó en la lona al Tricolor. De manera inexplicable, Raúl “Tala” Rangel no pudo detener un disparo por el costado derecho de Gio Reyna que parecía inofensivo, y el rebote encontró a Julian Hall (27’) para anotar el primero de la noche.

Rangel volvió a equivocarse, ahora con un pase a los pies de la joven estrella estadounidense, Cavan Sullivan (62’), que tomó el regalo del guardameta de las Chivas y lo intercambió por el segundo gol del partido con una definición de larga distancia.

A partir de ahí, tanto la afición como los jugadores perdieron la cabeza. El público abucheó al “Tala” en cada ocasión que tocó el balón, en cada despeje se hizo presente el grito homofóbico y el Tricolor se quedó con un jugador menos por una expulsión infantil de Mateo Chávez.

Malik Tillman (84’) puso el último clavo en el ataúd tricolor. México cierra la fecha FIFA el 6 de octubre contra Chile, pero este nuevo proceso de Rafa Márquez ya sufrió su primer fracaso.