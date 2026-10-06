La Selección Mexicana sufre otra baja

Rafael Márquez sumó un nuevo contratiempo de cara a su cuarto partido al frente de la Selección Mexicana.

Después de la dolorosa derrota por (3-0) ante Estados Unidos, un resultado que expuso varios errores del equipo y provocó críticas entre la afición, el estratega nacional recibió otra mala noticia en una convocatoria que no ha dejado de sufrir modificaciones.

Con la mira puesta en corregir los errores mostrados frente al conjunto estadounidense y conseguir su primera victoria en el banquillo tricolor ante Chile, el panorama se complicó aún más para el exjugador del FC Barcelona. A las bajas previamente confirmadas de Gilberto Mora e Hirving Lozano, así como la ausencia de Mateo Chávez tras su expulsión, ahora se suma la de Luis Romo, una pieza importante dentro del esquema mexicano.

La reducción de opciones obliga a Márquez a replantear su alineación para enfrentar al representativo sudamericano, en un encuentro que luce fundamental para recuperar confianza y mejorar la imagen mostrada en su presentación más reciente.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la Selección Mexicana informó que Luis Romo causará baja de la concentración y regresará a Guadalajara para iniciar su proceso de recuperación. Tras realizarle estudios médicos, se detectó una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna izquierda, situación que le impedirá estar disponible para el próximo compromiso del Tricolor.