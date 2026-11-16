La Súper Copa Roshfrans vuelve en 2027

Es un hecho; la Súper Copa Roshfrans volverá a Chiapas el 7 de marzo de 2027. Lo anterior trascendió mediante las redes sociales oficiales del Súper Óvalo Chiapas, cuya administración incluso ya puso en marcha una preventa especial de boletos para los aficionados al deporte motor interesados en asegurar los mejores lugares y disfrutar nuevamente de uno de los espectáculos más impresionantes y diversos del Automovilismo en México.

Aunque la organización del campeonato, encabezada por Michel Jourdain, todavía no presenta oficialmente el calendario de la próxima temporada, el escenario ubicado en el municipio de Berriozábal adelantó la fecha de regreso del serial, que en 2026 tuvo su primera presentación en territorio chiapaneco con éxito total, lo que lo convirtió no solo en uno de los eventos deportivos más importantes del año para Chiapas, sino también en un detonante de la economía y el turismo.

Un debut que dejó grandes emociones

La primera visita de la Súper Copa Roshfrans a Chiapas, celebrada el pasado 1 de marzo, fue dentro de la fecha 2 del calendario (la primera se corrió en Yucatán), reuniendo a pilotos y escuderías de distintas categorías en una jornada marcada por las cerradas batallas en pista y la gran respuesta de los aficionados que coparon las gradas del Súper Óvalo Chiapas.

En la categoría estelar de Gran Turismo México (GTM), Emiliano Richards conquistó la primera carrera. Rafael Vallina obtuvo el triunfo en GTM Pro 2, mientras que César Tiberio Jiménez se llevó la victoria en GTM Light.

La segunda competencia tuvo como ganador a Eloy Falcón, quien aprovechó las circunstancias de carrera para remontar posiciones y quedarse con la bandera a cuadros, por delante de Irwin Vences y Manolín Gutiérrez.

El programa también incluyó la participación de la Mexbike Series, donde Irán Gordillo consiguió una victoria de punta a punta, mientras que en Fórmula 5, Javier Girón se impuso en una carrera accidentada, mientras que Emilio Montúfar fue el vencedor de la categoría Pro 2.

La presencia chiapaneca también tuvo protagonismo en la división invitada F1.8, donde Cristian Ortiz del Pino consiguió el primer lugar, acompañado en el podio por Jassyr Salazar y Julio Santos.

Uno de los momentos más esperados de aquella jornada fue la competencia de Tractocamiones, cuyos vehículos ofrecieron un emocionante cierre que mantuvo la atención de los aficionados hasta los últimos metros.

Santiago Tovar consiguió una apretada victoria después de recuperar la delantera en la última vuelta frente a Juan Cantú “El Árabe”, quien terminó segundo, mientras que Héctor Aguirre completó el podio.

Tras aquella competencia, Tovar destacó la respuesta de los aficionados chiapanecos.

“Un lleno espectacular en Chiapas, agradecido con la gente, tener este lleno es increíble y felicidades a todos los pilotos”, expresó el ganador.

La preventa de boletos

Como parte de los preparativos para recibir nuevamente al campeonato, el Súper Óvalo Chiapas anunció una preventa especial con dos alternativas para los aficionados.

Los lugares de sombra numerados tienen un costo de 500 pesos en preventa anticipada, y las personas interesadas pueden solicitar informes mediante WhatsApp al 222 585 5279.

También se encuentra disponible la zona VIP Hospitality, con un precio de mil 500 pesos, que ofrece otra alternativa para quienes buscan disfrutar de la jornada desde un espacio preferencial. Los detalles para esta modalidad se proporcionan vía WhatsApp al 782 188 5565.

Es oportuno remarcar que, por ahora, la información corresponde a la preventa difundida por el propio autódromo, mientras se espera que la organización nacional dé a conocer el calendario definitivo, las categorías participantes y el programa de actividades para Chiapas.