La viral reacción de Milito al gol de Borja

Hace apenas unas horas, el Estadio Banorte fue escenario de uno de los Clásicos Nacionales más vibrantes de los últimos años. América protagonizó una espectacular reacción al venir de atrás tras verse dos goles abajo frente a Guadalajara, e incluso estuvo cerca de concretar la remontada para quedarse con la victoria.

Cuando parecía perdido sobre el terreno de juego, el conjunto azulcrema encontró en Miguel Borja a su hombre más determinante. El delantero colombiano firmó un doblete que devolvió la esperanza a las Águilas y permitió que el equipo rescatara un empate 2-2 en un encuentro cargado de emociones.

La destacada actuación de Borja fue reconocida por la afición americanista, especialmente por el golazo con el que igualó el marcador. Su definición no solo dejó sin reacción a los seguidores rojiblancos, sino que también sorprendió al técnico de Chivas, el argentino Gabriel Milito.

Imágenes difundidas por TUDN captaron el instante exacto en que Milito, mientras daba indicaciones desde el área técnica, observó cómo América encontraba el tanto de la igualdad. La anotación provocó un cambio inmediato en su semblante.

Con las manos sobre la cabeza y la mirada fija en el campo, el estratega argentino permaneció inmóvil durante varios segundos, asimilando lo ocurrido. Más tarde, siguió atento a las acciones de sus dirigidos, que intentaron reaccionar en los minutos finales tras dejar escapar una ventaja que parecía encaminarlos al triunfo.

Explota contra reportero

Después de empatar 2-2 con el azulcrema en el Estadio Banorte, Gabriel Milito se enfadó con un reportero durante la conferencia de prensa, acción que se viralizó en redes.

Mientras el reportero planteaba su pregunta, le dijo a Milito: “dejaste escapar puntos”, frase que no le gustó nada al argentino y reaccionó, para algunos, de forma innecesaria.

“Te corrijo, yo no dejo ir puntos, yo vine a ganar los tres puntos, no dejé escapar nada, se nos escaparon tres puntos porque hay un rival que juega y que en el segundo tiempo, a partir de ese golazo, se metieron en el partido”, manifestó.

Eso ocasionó una serie de intercambios de argumentos entre el entrenador y el integrante de los medios de comunicación, donde el estratega del Guadalajara también habló del actuar de los suyos en la segunda mitad.

“Nosotros no jugamos al nivel del primer tiempo, debido a los cambios que tuvimos que hacer de manera obligada, pero nadie deja escapar nada, hay un rival que también tiene su mérito”, explicó.