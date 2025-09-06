Lamenta Agualimpia ausencia por lesión

Después de perderse las dos primeras jornadas de la Temporada 25-26 de la Liga Premier de México, el delantero colombiano de Jaguares FC, Juan Camilo Agualimpia, lamentó no haber podido estar en la cancha y ayudar a sus compañeros, que por el momento han sumado un par de derrotas.

El artillero sufrió una distensión del ligamento colateral medial de la rodilla, que evoluciona de buena forma y que requiere dos semanas más de rehabilitación, para luego integrarse al trabajo con la escuadra.

Es decir que no podrá estar presente el próximo domingo contra Montañeses FC (fecha 3) y que probablemente tampoco esté para el encuentro contra Pioneros de Cancún (fecha 5), aclarando que Jaguares FC ganará un poco de tiempo en la recuperación del goleador, ya que no tendrá acción en la fecha 4, en la que le corresponde descanso.

Declaraciones

“De cómo me siento de mi lesión, pues obviamente es muy frustrante porque quisiera apoyar al equipo, porque eso fue a lo que vine, pero son planes de Dios y en cualquier momento regresaré y haré lo que me gusta hacer, pero nomás quiero decirles que estén tranquilos, que esto apenas comienza”, mencionó el jugador que se lesionó en el duelo de pretemporada contra Tapachula FC, el pasado 9 de agosto.

Sobre el arranque de la escuadra, con dos derrotas en fila, compartió el sentir de él y sus compañeros: “La verdad, nos sentimos muy frustrados. Hasta ahora no se han dado los resultados que queremos, pero siento que el equipo se está preparando, esperando que nos caiga la primera victoria y ya nos vamos en racha”.

Además de la ausencia de Agualimpia, Jaguares FC informó días atrás que el otro ariete colombiano, Hasan Vergara, sufrió una ruptura fibrilar en el bícep femoral, que requería al menos de diez días de recuperación, por lo que el club suma dos bajas cruciales en su delantera.