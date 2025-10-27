Lando Norris conquista el Gran Premio de México

El festejo por el décimo aniversario del Gran Premio de México no podía ser de otra forma que con una consagración histórica y un resultado que podría marcar la definición del campeonato mundial de pilotos.

El Autódromo Hermanos Rodríguez se tiñó de color papaya y vibró con la victoria de Lando Norris, con su primer triunfo en el asfalto mexicano y el sexto en la temporada. Charles Leclerc y Max Verstappen completaron el podio. Así, el británico superó a su compañero Oscar Piastri, ausente en el podio por sexta ocasión consecutiva, y al neerlandés de Red Bull en la lucha por el título.

Norris empujó, vuelta tras vuelta, con un manejo quirúrgico. Su paso por la recta y la zona del estadio fue marcado por la impresionante ovación del público, el responsable de otorgarle a México el reconocimiento al mejor Gran Premio del calendario durante tantos años.

Desde el arranque la adrenalina tomó el control de la carrera. Max Verstappen, que largó en quinto lugar, se mostró fiel a su estilo agresivo e intentó rebasar a todos por fuera, pero no tuvo éxito. El británico dominó las 71 vueltas, le informó a su equipo que estaba cómodo desde la 11 y no soltó la cima.

El piloto monegasco tuvo un fin de semana impecable, firmando su séptimo podio de la campaña y su tercero en el templo del automovilismo mexicano.

Liam Lawson, Nico Hülkenberg y Fernando Alonso fueron los únicos en no terminar la carrera.

Esta es la primera victoria de McLaren en el Gran Premio de México desde el regreso de la Fórmula 1 en 2015, y la primera desde que el legendario Ayrton Senna se consagrara en 1989.

Ausencia de Sergio

Aunque sobran motivos para festejar, la ausencia de Sergio Pérez afectó directamente a la organización, que no pudo romper el récord de asistencia previsto para este año.

Como es costumbre, el Gran Premio de México fue sinónimo de fiesta y buen ambiente. Música, una amplia oferta gastronómica y cultural acompañan al evento, pero esta vez, el récord de asistencia no pudo romperse.

Con datos oficiales del Gran Premio de México, este año hubo 401 mil 326 espectadores a lo largo del fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez para disfrutar la gran fiesta. En 2024, la asistencia total fue de 404 mil 958 aficionados.

La tarde de este domingo, 153 mil 867 personas disfrutaron la carrera, una cifra impresionante pero que no fue suficiente para romper el récord del Gran Premio de México.

Durante los tres días de actividades, miles de aficionados se hicieron presentes con carteles y uniformes de “Checo” Pérez en sus distintas etapas del Gran Circo. Algunos, incluso, lucieron indumentaria no oficial de Cadillac, de cara al regreso del tapatío al máximo circuito la temporada que viene.

Ana Karen, una aficionada que se acercó al circuito de la Magdalena Mixhuca, le confesó a “El Universal” que había comprado boletos exclusivamente para apoyar a “Checo” Pérez; su ausencia, no solo en la parrilla, también en las gradas, fue motivo de decepción para el público local.