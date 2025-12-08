Lando Norris conquista su primer campeonato

Lando Norris se coronó este domingo por primera vez en su carrera en el mundial de pilotos de la Fórmula 1 al terminar en el tercer lugar del Gran Premio de Abu Dhabi, competencia que ganó Max Verstappen, seguido de cerca por Oscar Piastri.

A pesar de la victoria en Yas Marina, Mad Max vio finalizada su época de 4 años como campeón de la máxima categoría del automovilismo, luego de finalizar la temporada 2025 con 421 puntos, un par por debajo del piloto británico.

La estrategia de McLaren fue impecable, segura y lejos de los errores de Qatar o las descalificaciones de Las Vegas para asegurar un título.

Verstappen

Max Verstappen hizo todo lo que estaba en sus manos: dominó en los Emiratos Árabes Unidos y ganó la carrera. No hubo un apoyo como el que sí recibió de Sergio “Checo” Pérez, quien hace 4 años se ganó a pulso el apodo de “Ministro de la Defensa” y le ayudó en sus probabilidades de lograr la primera de sus 4 coronas.

No hubo rueda a rueda, pero sí movimientos magistrales de McLaren para poder darle a Norris esa ansiada corona: después de 152 carreras, Lando alcanzó la gloria.

Norris apostó por el undercut y paró en la vuelta 17, con lo que regresó a pista en la novena posición, encontrándose con tráfico. Le tomó un giro para superar a Andrea Kini Antonelli y Carlos Sainz Jr. y colocarse en el séptimo puesto. No tardó tampoco en dejar atrás a Lance Stroll y Liam Lawson, colocándose cuarto gracias a que Leclerc pasó a los pits.