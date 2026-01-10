Lanzan convocatoria para Uniflag Open

Fue emitida de manera oficial la convocatoria para el Torneo Uniflag Open 2026, competencia dirigida a equipos de las ramas varonil, femenil y mixta.

El certamen está diseñado para escuadras con experiencia y busca mantener un alto estándar competitivo desde la fecha inaugural, según lo anunció la directiva de la liga capitalina, que preside Gilberto Carbonel Gómez.

Bases del campeonato

El torneo comenzará el sábado 24 de enero y se disputará en el campo sintético de Ciudad Universitaria de la Unicach. Las jornadas se jugarán los sábados a partir de las 15:00 horas, bajo el reglamento IFAF (Federación Internacional de Futbol Americano, por sus siglas en inglés), con cobertura completa que incluirá transmisiones en vivo, material fotográfico y difusión en medios de comunicación.

La Liga Uniflag confirmó un premio en efectivo para el cuadro vencedor, además de trofeos para campeón y subcampeón. También entregarán reconocimientos individuales al jugador más valioso (MVP), mejor ofensivo, mejor defensivo, así como a la mejor ofensiva y mejor defensiva del torneo.

La inscripción tendrá un costo de 2 mil 500 pesos, mientras que el arbitraje será de 300 pesos por partido. De acuerdo con la convocatoria, la apertura de cada categoría dependerá del número mínimo de equipos inscritos. Asimismo, para la fase de “playoffs”, y de acuerdo con la cantidad de participantes, se contempla la división en dos conferencias —Alfa y Omega— con el objetivo de equilibrar la competencia y ofrecer una postemporada atractiva.

Para informes e inscripciones, los interesados pueden comunicarse al 9616542950, o bien consultar la convocatoria oficial en las redes sociales de la Liga Uniflag.