Lanzan invitación para 5º Torneo Recombinante

Comenzó la cuenta regresiva rumbo al 5º Torneo de Natación Recombinante, a celebrarse el domingo 25 de enero en la alberca semiolímpica del Centro de Entrenamiento del club deportivo El Delfín de esta capital.

La dirección general lanzó la convocatoria oficial dirigida a los alumnos de las distintas sucursales del club capitalino, así como a equipos invitados.

Destacan que se trata de una excelente oportunidad para poner a prueba su fuerza, velocidad, técnica y resistencia, en distancias desde los 100 hasta los 400 metros del estilo combinado individual.

Programa y pruebas

El programa oficial marca el afloje de 40 minutos como actividad inicial a partir de las 8:00 horas, mientras que a las 9:00 comenzarán las competencias.

La sesión abrirá con el evento de 100 metros en combinado de patada para la categoría de 7 y menores, en la que los más pequeños nadadores demostrarán habilidades iniciales.

Posteriormente será el turno de las acciones en el estilo completo de combinado individual, las cuales se distribuirán de la siguiente forma: para 8 años y masters (25 y mayores) nadarán 100 metros; en 9-10 años sortearán 200 metros, y la prueba reina de la sesión, correspondiente a los 400 metros CI, estará destinada para los alumnos en categorías de 12 y mayores.

Competencia y premiación

Mediante la convocatoria se dio a conocer que el sistema de competencia será final contra reloj, con uso del programa Meet Manager y toque electrónico.

La prueba de 400 metros está pensada para el sector de 12 y mayores, y el ranking será de 12, 13-14 y 15-24 años. En el caso de los 100 metros masters, el ranking es de 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59 años y 60 y mayores.

Respecto a la premiación se informó que entregarán medallas de participación a todos los nadadores, remarcando que será un evento con cupo limitado, por lo que se invita a los interesados a asegurar su lugar.

Finalmente, indicaron que los interesados en tomar este reto pueden inscribirse directamente en las sucursales de El Delfín en esta capital. Los registros se cierran el miércoles 22 de enero, con un costo de 245 pesos por nadador.