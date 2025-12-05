Larcamón apuesta todo por enmudecer el Volcán

Cruz Azul viaja al Volcán con la misión clara de ganar o morir. Nicolás Larcamón no se esconde y sabe que la obligación celeste es enmudecer la casa de Tigres si quieren estar en la final del Apertura 2025. El empate 1-1 en la ida dejó la eliminatoria abierta, pero también encendió la esperanza celeste.

El técnico argentino dejó atrás fantasmas del pasado y aseguró que lo ocurrido con Necaxa en la Liguilla pasada quedó sepultado. Para él, el enfoque es uno solo: competir y avanzar. “La experiencia de la vuelta ante Necaxa no fue positiva desde la eliminación, pero sí desde la producción del equipo… Ese capítulo está cerrado, hoy estoy en una nueva historia. Lo deseo mucho por lo que representaría para Cruz Azul. No tiene que ver con revancha”, afirmó.

Larcamón entiende que la presión juega, pero no se asume en desventaja pese al empate. Destaca que ir obligados a ganar puede ser un impulso, no una carga. “La desventaja es relativa, indudablemente tenemos que ir al Volcán a ganar… Nuestra mejor versión como equipo es siempre con esa intención como único objetivo”, indicó.

Para el entrenador cementero, un marcador favorable en la ida pudo generar exceso de confianza y llevarlos a especular en la vuelta: “Si nos hubiéramos ido con una ventaja, podríamos haber cometido el error de saltar a la cancha con una idea de defender una diferencia. Siento que el hecho de que tengamos que ir a ganar nos prepara”.

El estratega también criticó las interrupciones del partido en CU, algo que espera no se repita en la vuelta. “Fue evidente el corte; no sé cuánto era el tiempo neto… si no se prepara para favorecer el espectáculo, se atenta contra lo insoportable que fue la interrupción constante”, refirió.

Larcamón cerró firme, convencido de que Cruz Azul puede competir y eliminar a Tigres en su propio estadio: “Nuestra forma más natural tiene que ver con ir en búsqueda de los partidos… Si estamos en nuestra mejor versión haremos el partido que tenemos que hacer y seremos un rival incómodo para Tigre”.

Mientras Cruz Azul viaja con obligación, Tigres se siente en control. Su estratega Guido Pizarro considera que la serie está para cualquiera, pero con la confianza de que en el Volcán la historia será distinta. “Creo que fue un partido cerrado. Creo que nos pudimos haber llevado algo más pero confío mucho en los jugadores el día sábado poder lograrlo”, analizó Pizarro tras la igualdad en CU.

Localía

El técnico de Tigres destacó el peso del estadio y de su afición como un factor clave para la vuelta: “Tenemos dos equipos con grandísimos jugadores. Ahora en nuestro campo con nuestra gente muy confiado de lo que puede hacer mi equipo”.

Sobre el desarrollo del duelo, Pizarro cree que los felinos generaron más peligro y supieron interpretar el juego. “Creo que ellos llegaban con centros, pero el equipo me gustó. Ameritaba la cancha, la altura, el esfuerzo que habíamos hecho”, considera.

El técnico universitario cerró con un mensaje directo para su afición: “Hicimos un gran partido, nuestra afición seguramente va a llenar el estadio, nos va a empujar, y confío mucho en la fuerza que tenemos todos juntos para poder pasar”.