Las Águilas quieren afianzarse ante Tuzos del Pachuca

El América buscará reafirmar su condición de líder del Apertura 2026 cuando reciba al Pachuca en la jornada 14 de la Liga MX. El encuentro se disputará este domingo en el estadio Banorte, en un partido que también tendrá un momento especial para la afición azulcrema: el homenaje a Guillermo Ochoa, quien volverá a la casa de las Águilas después de anunciar su retiro del Futbol profesional.

El América llega después de imponerse por 5-2 frente al Atlas en la jornada 13, un resultado que le permitió sumar tres puntos y seguir en la parte más alta de la clasificación. Por su parte, Pachuca viene de perder por 2-1 contra el Cruz Azul. Los Tuzos no pudieron aprovechar su localía y tendrán una visita complicada ante uno de los equipos más fuertes del torneo.

El panorama es distinto para ambos clubes: mientras el América intentará consolidar su posición, Pachuca necesita sumar para salir de la parte baja de la tabla y mantener vivas sus aspiraciones de avanzar a la Liguilla.