Las Águilas vuelan en la cima de la general

El América continúa al frente del Apertura 2026 con 13 puntos, aunque Atlas ya se encuentra a una unidad. Chivas protagonizó la goleada de la fecha, mientras Santos Laguna y FC Juárez siguen sin conocer la victoria.

La quinta jornada del torneo Apertura 2026 de la Liga MX dejó una clasificación cada vez más cerrada en los primeros lugares. América conservó el primer puesto con 13 unidades, pero Atlas aprovechó su triunfo sobre Cruz Azul para reducir la distancia y colocarse como uno de los principales aspirantes a la cima.

Los partidos jugados entre el viernes 21 y el domingo 23 de agosto también dejaron una actuación contundente de Chivas, que se convirtió en el protagonista ofensivo de la fecha al imponerse 5-2 sobre Tijuana en el estadio Akron.

América sigue marcando el paso

Las Águilas mantienen el liderato después de conseguir una victoria de 2-1 frente a FC Juárez en condición de visitante. El conjunto dirigido por Guillermo Almada llegó a 13 puntos y continúa como el único equipo que ocupa la cima de la clasificación.

El cuadro azulcrema ha conseguido 13 de los 15 puntos que ha disputado, un rendimiento que le permite mantenerse por encima de Atlas y del resto de los clubes que buscan darle alcance.

Atlas es perseguidor

Atlas fue uno de los grandes ganadores de la jornada al derrotar por 2-0 a Cruz Azul. El resultado permitió a los Rojinegros alcanzar las 12 unidades y quedarse solamente a un punto del líder.

Bajo la dirección de Hernán Crespo, el conjunto tapatío ha tenido un comienzo destacado y se mantiene entre las escuadras que han mostrado mayor regularidad en las primeras fechas del campeonato.

Chivas da espectáculo

El Rebaño consiguió el marcador más abultado de la jornada al golear por 5-2 a Tijuana. Guadalajara aprovechó sus oportunidades y logró tres unidades que lo llevaron hasta el cuarto puesto de la clasificación, con 10.

Ricardo Marín tuvo una participación destacada en el encuentro, que permitió a Chivas recuperar terreno y colocarse nuevamente entre los equipos que pelean en la parte alta del torneo.

No pierden terreno

Toluca también llegó a 10 puntos después de vencer por 2-1 a Querétaro, mientras Puebla consiguió una triunfo por 3-2 sobre Santos Laguna para alcanzar la misma cantidad de unidades.

Los resultados mantienen apretada la lucha por los primeros lugares, con varios clubes todavía separados por una diferencia mínima cuando apenas se han disputado cinco jornadas.

Viven el otro extremo

Mientras los equipos de arriba comienzan a marcar distancia, Santos Laguna y FC Juárez permanecen en el fondo de la tabla sin puntos. Los dos conjuntos han perdido sus cinco compromisos del campeonato, situación que los obliga a encontrar una reacción inmediata si quieren abandonar las últimas posiciones.

Después de cinco jornadas, América conserva el control de la clasificación, pero Atlas ya amenaza con arrebatarle el liderato. Con Chivas, Toluca y Puebla al acecho, la pelea por los primeros puestos promete mantenerse cerrada en las próximas fechas.