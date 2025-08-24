Las lesiones más comunes jugando Pádel

El Pádel es un deporte que ha ganado popularidad en los últimos años debido a su dinamismo, rapidez y exigencia física. Los movimientos explosivos, cambios de dirección y desplazamientos constantes ponen a prueba pies y tobillos, zonas que son particularmente vulnerables a lesiones. Entender cómo prevenirlas y tratarlas es clave para quienes practican esta disciplina de manera regular.

En entrevista, el Dr. Francisco Castillo explicó los tipos de lesiones más frecuentes en jugadores de Pádel, su prevención y tratamiento.

Principales lesiones en pies y tobillos

Durante la práctica de Pádel, los pies y tobillos están expuestos a esfuerzos constantes, por lo que el doctor dijo que, este deporte “somete a los tendones, ligamentos y músculos a un estrés constante, lo que favorece la aparición de múltiples lesiones musculotendinosas”.

Entre las lesiones más frecuentes mencionó que se encuentran las siguientes. La lesión del tendón de Aquiles puede presentarse de manera aguda, como ruptura súbita con dolor intenso en la parte posterior del tobillo, o de forma crónica, como tendinitis, que provoca dolor progresivo durante la actividad física.

El esguinces de tobillo es la lesión más común en todas las actividades deportivas y se manifiestan con dolor, inflamación y limitación de la movilidad.

En tanto, los desgarros musculares suelen presentarse especialmente en jugadores mayores de 35 años, afectando la pantorrilla y provocando dolor intenso.

Tratamiento y medidas preventivas

Ante una lesión en el pie o tobillo, el doctor recomendó seguir pasos concretos para minimizar el daño: evitar la actividad que causa dolor; elevar la extremidad, ya que mantener el pie elevado ayuda a reducir la inflamación, y aplicar hielo, que favorece la disminución de dolor e inflamación en las primeras horas.

Además, mencionó que, existen estrategias para prevenir lesiones, como el uso de calzado adecuado, el cual debe ser cómodo, brindar soporte y estar diseñado específicamente para Pádel. Un zapato demasiado ajustado puede generar fricción y aumentar el riesgo de lesiones.

Hacer calentamiento y estiramiento, de cinco a diez minutos antes de jugar, permite que tendones y ligamentos se flexibilicen, reduciendo la probabilidad de desgarros o distensiones.

En cuanto a las plantillas ortopédicas, no todos los jugadores las necesitan, pero son recomendables en personas con arcos muy planos o pronunciados, así como en quienes han sufrido lesiones previas.

Recomendacionesortopédicas

Aunado a esto, enfatizó la importancia de la valoración profesional antes de iniciar la práctica. “Pacientes con antecedentes de esguinces, dolor crónico en pies o tobillos, o alteraciones anatómicas como pies planos o arcos altos, deben acudir con un especialista antes de empezar la actividad. Esto permite evaluar la seguridad y realizar recomendaciones específicas”, refiere.

Entre las medidas preventivas destacó: ajuste del calzado a la actividad deportiva; incorporación de plantillas personalizadas según la morfología del pie; evitar la sobrecarga mediante pausas y técnicas de entrenamiento progresivo.

Estas acciones contribuyen a disminuir la incidencia de lesiones y permiten mantener la continuidad en la práctica del Pádel.

Cuándo acudir alespecialista

Por último, el Dr. Castillo identificó los principales signos que indican la necesidad de atención inmediata, comenzando por el dolor intenso e incapacitante. Si este no permite apoyar el pie o caminar, se debe interrumpir la actividad y consultar a un especialista.

Por otro lado, la incapacidad para apoyar la extremidad indica una lesión aguda que requiere diagnóstico profesional. La deformidad o cambios en la forma del pie es otra señal, ya que pueden presentarse en casos de fracturas o luxaciones, aunque son menos frecuentes.

“Escuchar a nuestro cuerpo es clave. Si el dolor persiste o aparece de forma recurrente, incluso en reposo, es momento de acudir al especialista”, concluyó.