Las Margaritas alista la Copa Chiapas 40+

El municipio de Las Margaritas se prepara para recibir una de las competencias más esperadas del calendario del Basquetbol de veteranos con la celebración de la Copa Chiapas 40+ Maxibaloncesto Jr., certamen que se desarrollará del 17 al 19 de julio de 2026 y que reunirá a equipos de diferentes regiones del estado, así como invitados de otras entidades del país.

La justa deportiva no solo ofrecerá encuentros de gran nivel, sino que servirá para reconocer la trayectoria de Héctor “Titón” Ochoa, considerado una de las figuras más representativas del Basquetbol en Las Margaritas y quien será homenajeado durante las actividades del torneo por su aportación al desarrollo de esta disciplina.

La organización informó que cada escuadra podrá registrar hasta tres jugadores como refuerzos, ya sean provenientes de Chiapas o de otros estados, lo que elevará la competitividad y permitirá que los aficionados disfruten partidos con jugadores de amplia experiencia.

Incentivos

Como incentivo para los participantes, la Copa Chiapas contará con una atractiva bolsa económica de 85 mil pesos, distribuida entre los cuatro mejores equipos. El campeón obtendrá 40 mil pesos, mientras que el subcampeón recibirá 25 mil. El tercer lugar será reconocido con 15 mil pesos y el cuarto se llevará un premio de 5 mil pesos.

Además del incentivo económico, los cuatro primeros lugares recibirán el trofeo oficial del certamen, reconocimiento que buscarán conquistar las escuadras participantes durante tres días de intensa actividad deportiva.

Los organizadores recordaron el próximo 11 de julio habrá una reunión en la que se definirán los últimos detalles relacionados con el sistema de competencia, reglamento y programación de los encuentros, dejando listo el escenario para una nueva edición de este importante torneo de Maxibaloncesto en Chiapas.