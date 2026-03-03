Las novatas sorprenden en su inicio

Con paso firme y una mentalidad competitiva, el equipo Cervemichelovers ha irrumpido con fuerza en la Liga Jaguar Fut6 Femenil, sede Antorcha, donde actualmente ocupa el segundo lugar de la tabla general, en lo que representa su primera participación en el certamen.

Lejos de mostrarse como un conjunto inexperto, ha sabido plantarse con personalidad en cada jornada, combinando orden defensivo y determinación al ataque. Bajo la dirección técnica de Víctor Manuel Estrada, la escuadra ha encontrado equilibrio y confianza en su propuesta futbolística.

La plantilla está integrada por Yami Gómez, Sarahí González, Fer Gómez, Dani Gamboa, Alejandra Cameras, Rocío Corro, Betzabé Moreno, Carolina Velázquez, Alanniss Barrios, Neda Arjona, NataliaVillegas y Jade Marín, quienes han asumido el reto con compromiso y carácter competitivo.

El segundo puesto no es casualidad, es resultado de entrenamientos constantes, comunicación en la cancha y una mentalidad clara desde el inicio del torneo que las tiene con 4 triunfos en 4 partidos. Cada encuentro ha sido una prueba superada para este grupo que, pese a su reciente incorporación a la liga, ya comienza a dejar huella entre los equipos protagonistas.

Con el certamen en marcha, las Cervemichelovers no ocultan su objetivo: alcanzar el campeonato. Para ellas, esta primera experiencia no solo representa aprendizaje; es la oportunidad de marcar un precedente y consolidarse como un proyecto competitivo dentro del Futbol 6 femenil.