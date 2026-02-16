Lasse hace historia para el deporte mexicano

México continúa regalando grandes historias en los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, ahora fue el turno de Lasse Gaxiola, quien debutó en la prueba de Slalom Gigante varonil y de esta forma coleccionar una marca inolvidable.

Con 18 años, el atleta tricolor se convirtió en el mexicano más joven en representar a México en los Juegos Olímpicos de Invierno. Además, esta edición de la justa invernal fue la primera en tener la dupla de madre e hijo compitiendo al mismo tiempo: Sarah Scheleper y Lasse Gaxiola, ambos de la delegación nacional.

Luego de su histórica presentación, el joven deportista nacido en Colorado, terminó en el lugar 53. En su primer intento registró un tiempo de bajada de 1:27.23 minuto, para el segundo detuvo el cronómetro en 1:20.85.

“Fue una locura llena de baches y super largo, yo estaba muy nervioso. Una vez que empujas fuera de la puerta de salida la adrenalina se apodera de ti y fue muy divertido. Es una locura esquiar con ella (Sarah Schleper)”, comentó Gaxiola tras su participación.

Con su participación, el tricolor espera poder inspirar a niños y jóvenes para adentrarse a este deporte.

“Se ha demostrado que los mexicanos pueden competir, que podemos esquiar. Estoy seguro de que habrá mexicanos mucho más rápidos que yo en un futuro cercano. Somos los primeros en hacerlo, y espero que inspire a alguien más”, confesó.