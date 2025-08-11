Laura Burgos gana medalla de oro en Muay Thai

México continúa con gran participación en los World Games de Chengdu 2025. Laura Burgos conquistó este domingo la medalla de oro en Muay Thai dentro de la categoría de los 54 kilos, para así darle a la delegación mexicana su segunda presea dorada en esta edición.

Burgos refrendó el título conquistado el año pasado tras un apretado combate frente a la polaca Martina Kiercz. La mexicana derrotó 29-28 a su contrincante, para así proclamarse bicampeona del mundo; el tercer lugar fue para la eslovaca Monika Choclíková.

La gladiadora azteca llegó como la gran favorita a este evento, debido a que en junio de 2025 ganó el oro en el Mundial de Muay Thai en Antalaya, tal y como lo hizo en 2024 en Petras.

La conquista por el oro arrancó en cuartos de final frente a Axana Depyre de Bélgica, peleadora que representó un complicado reto para la mexicana, que ganó 30-27 el combate. Ya en semifinales, Burgos se cruzó con Monika, y la venció por el mismo marcador; la eslovaca derrotó a la húngara Anna Szekely para conquistar el bronce.