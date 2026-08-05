Leagues Cup en suelo mexicano

Como ya es una tradición desde 2019, la Leagues Cup enfrentará a los equipos de la Liga MX y los de la MLS de los Estados Unidos. Sin embargo, en esta edición del 2026, contará con una modificación respecto a los años pasados.

Por primera vez, el torneo se jugará en suelo mexicano. De los 54 partidos que se disputarán en la primera ronda, cuatro serán en estadios de los clubes de la Liga MX.

Con toda la intención de sacudirse el dominio estadounidense, los equipos de México quieren clasificar a la ronda de eliminación directa, algo que ha sido complejo en las últimas tres ediciones, las cuales las han ganado los del país vecino.

Clubes mexicanos

Los Diablos Rojos del Toluca serán las escuadras que tenga más compromisos en su estadio. El primero es este miércoles 5 de agosto, ante Seattle Sounders, mientras que el segundo se jugará hasta el miércoles 12 de agosto frente al FC Dallas.

Las Águilas del América estarán recibiendo el primer compromiso del torneo en el estadio Banorte. Será este jueves ante el San Diego FC, en tanto los Tigres se medirán con el Vancouver Whitecaps el 11 de agosto en el Universitario.

En la primera ronda, los 18 equipos de la Liga MX se estarán enfrentando exclusivamente con las escuadras del Futbol estadounidense, con el objetivo, de que cada una de las Ligas tenga su propio formato de clasificación; los primeros cuatro de cada una serán los que se clasifiquen.

Los cuartos de final se jugarán del 25 al 27 de agosto. Mientras que las semifinales serán los días 1 y 2 de septiembre. Y la final será el 6 del mismo mes.