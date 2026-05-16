Lechuzas, a completar la obra en Veracruz

Con la ilusión de avanzar a la gran final de la Zona A en la Temporada 2025-2026, y de paso garantizar el ascenso a la Liga Premier FMF, Lechuzas UPGCH visita este sábado a las 16:00 horas la cancha del estadio Rafael Hernández Ochoa, casa de los Delfines de Coatzacoalcos.

Tras la victoria de mitad de semana en el estadio Flor de Sospó —por 3 goles a 1—, el representativo de la Universidad Pablo Guardado Chávez tiene la posibilidad de pasar con un empate o derrota por no más de un gol de diferencia, mientras que el triunfo por igual le garantiza el éxito.

En este sentido, los jugadores de Lechuzas se mostraron determinados a ir por una nueva victoria, pero sobre todo a entregarse al máximo en la cancha, como lo manifestó el atacante Cristopher Ruiz. “Queremos meter garra, queremos meter fuerza, vamos con todo. Vamos a salir a representar Chiapas, vamos a ir a dar todo allá y esperen que vamos a ganar”, afirmó.

El “Rayito” tuvo una actuación decisiva en la ida, anotando el gol que abrió el camino de la remontada ante los veracruzanos, un gol que tuvo dedicatoria especial hacia su familia. “Significa muchas cosas porque mi papá desde pequeño me ha inculcado a siempre darlo todo; a mi madre que me apoya y a toda mi familia siempre”, contó.

Por su parte, el mediocampista César “Coita” López reconoció que esperan un partido igual de complicado que en la ida, en la cual hasta el final lograron marcar para llevarse el triunfo. “Delfines no es un rival fácil, pero quedan 90 minutos y a seguirle trabajando porque nos espera el ascenso”, apuntó.

Ausencias y regresos

Delfines afrontará este encuentro con dos bajas importantes, comenzando con la del zaguero central Emiliano Camarero, quien encabeza la defensa, además de la baja del atacante Jesús Lara, ambos expulsados en el duelo de ida.

En contraste, Lechuzas UPGCH recupera al defensa lateral derecho Francisco Medina Liévano, quien cumplió con un partido de suspensión.