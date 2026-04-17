Lechuzas, a dejar su marca histórica

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez pondrá punto final a su histórica participación en la Temporada 2025-2026 de la Liga TDP, en la que busca dejar un récord de más de 80 unidades, la mayor cifra para un club chiapaneco en la categoría. Para lograrlo tendrá que vencer al Deportivo Napoli de Tabasco en duelo de la fecha 30, a celebrarse este viernes a las 15:00 horas en el estadio Flor de Sospó.

De momento, el cuadro chiapaneco cuenta con 78 unidades, gracias a sus 25 triunfos, 2 empates y apenas un par de derrotas, números que ya les entregaron el liderato del grupo 2, superando a Cruz Azul Lagunas de Oaxaca, que cerró la campaña con 74 puntos, tras disputar de forma anticipada su último compromiso, en el que venció por 5-2 de visita a Pijijiapan FC.

A mejorar posiciones

En caso de ganar su encuentro ante los tabasqueños, Lechuzas llegaría a 81 unidades, para dejar una cifra que en un futuro sería muy difícil de superar para otro equipo chiapaneco.

No obstante, el sumar los tres puntos podría entregarle una recompensa mayor, que sería la de mejorar su posición en la tabla nacional de ascenso, donde de momento es cuarto lugar, pero con posibilidades matemáticas de llegar incluso a ser sublíder, aunque eso dependerá de que Águilas Uagro (2º) y Bombarderos de Tecamac FC (3º) no ganen en la última jornada.

En este sentido, es oportuno mencionar que terminar mejor clasificado en la tabla le permitiría a los universitarios cerrar un mayor número de partidos como local en la fase de Liguilla.

Cruz, virtual campeón de goleo

Un último aspecto a seguir en el encuentro de este viernes es la participación del delantero chiapaneco Daniel Cruz López, quien se posiciona como el sexto máximo anotador del país y virtual campeón de goleo del grupo 2, con 30 anotaciones.