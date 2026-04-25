Lechuzas, a sellar el pase a octavos

Lechuzas UPGCH recibe a Progreso FC este sábado a las 3 de la tarde, en el estadio Flor de Sospó, para el partido de vuelta de los dieciseisavos de final de la Zona A.

Los universitarios tomaron ventaja de 1-0 en el juego de ida disputado en el estadio 20 de Noviembre de Progreso, Yucatán, con anotación de Darinel Cabrera.

Sin embargo, el grupo de jugadores y entrenadores que lidera Miguel Ángel Casanova Díaz no se confía y, tras aprovechar las horas recientes para descansar y recuperar energías después del largo viaje a la península, se enfoca en la táctica para resolver la eliminatoria con el factor del público y la cancha a su favor.

¿Cómo llega?

Es oportuno recordar que Lechuzas UPGCH está invicto en casa, lo que representa una motivación extra para impedir un triunfo del rival y sumar así el resultado que les permita avanzar; es decir, un empate por cualquier marcador o bien la victoria sin importar la diferencia.

Pero en caso de empate en el global la posición en la tabla general no cuenta, por lo que habría penales hasta obtener a un ganador.