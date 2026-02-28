Lechuzas, a un paso de marca histórica

En la recta final de la fase regular del grupo 2 en la Liga TDP, Lechuzas UPGCH se acerca a un logro histórico para el Futbol chiapaneco, pues están a solo tres unidades de igualar la marca de 60 que estableció Estudiantes del Cobach en la Temporada 24-25.

El cuadro universitario ha construido su destacada campaña con 18 triunfos, dos empates y apenas una derrota, para sumar 57 puntos, números que no solo le aseguraron su boleto a la Liguilla, sino que lo mantienen en la pelea por el liderato nacional de la Temporada 2025-2026. Actualmente ocupa el quinto puesto nacional con un promedio de 2.7143 unidades por encuentro, muy cerca de la cima general, que por el momento pertenece a los Tigres de Álica.

Bajo la dirección deportiva de Miguel Ángel Casanova, Lechuzas se ha convertido en el rival a vencer del grupo 2, ostentando una ventaja de nueve puntos sobre sus más cercanos perseguidores, Cruz Azul Lagunas y Chapulineros de Oaxaca, ambos con 48.

Con la motivación al máximo, el equipo intentará igualar la histórica cifra este sábado 28 de febrero, cuando reciba a Antequera FC a las 3 de la tarde en el estadio Flor de Sospó, en partido correspondiente a la fecha 23.

En lo individual, el capitán Daniel Cruz López también vive un momento brillante. Acumula 24 anotaciones, cifra que lo coloca como máximo goleador del grupo 2 y sexto mejor artillero a nivel nacional.

El plantel ha intensificado su preparación bajo las órdenes del director técnico Carlos Ruiz, quien contará con la mayoría de sus elementos. El defensa Diego Escobar continúa en proceso de rehabilitación, mientras que Édgar Ballinas deberá cumplir un duelo de suspensión.

Ajustes en el calendario

La directiva informó modificaciones en el calendario como local. Las fechas 23, 25 y 26 se disputarán en sábado a partir de las 3 p.m., contra Antequera FC (28 de febrero), Iguanas FC (14 de marzo) y Tapachula FC (21 de marzo). Posteriormente, la escuadra retomará su tradicional viernes como día de partido en la fecha 28, cuando reciba a Academia Dragones el 3 de abril.

Asimismo, quedó confirmada la reprogramación del encuentro pendiente de la fecha 16 frente a Cruz Azul Lagunas, que se jugará el martes 17 de marzo en Lagunas, Oaxaca.