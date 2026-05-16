Lechuzas abre con doble enfrentamiento

La actividad del Campeonato de Liga 2026 C. Sergio Rafael Gómez Rodríguez continuará este sábado en la cancha 2 de Caña Hueca, sede donde se disputará la jornada 5 de la Liga Oficial Municipal de Voleibol Profesor Alfredo Ovilla Martínez (OMA), certamen que mantiene un alto nivel competitivo tanto en la rama femenil como en la varonil.

Desde las primeras horas del día, los equipos saltarán a la duela con el objetivo de sumar unidades dentro del grupo A de la categoría primera Fuerza, en una fecha que promete encuentros intensos y de gran nivel técnico para todos los asistentes.

Apertura

La jornada arrancará con Lechuzas enfrentando a Real Chiapas en la rama femenil. Ambos conjuntos buscarán imponer condiciones desde el inicio, con un juego basado en la buena recepción, ataques constantes y orden defensivo. El duelo luce atractivo debido al crecimiento competitivo que han mostrado ambas sextetas dentro del circuito capitalino.

Más adelante, Lechuzas volverá a la actividad para enfrentar a Mintonette en otro choque correspondiente a la rama femenil. El conjunto universitario tendrá un doble compromiso, por lo que tratará de mantener el ritmo físico y aprovechar la coordinación colectiva de sus jugadoras para aspirar a resultados positivos en ambos partidos.

En la rama varonil, la acción continuará con el duelo de Adlers Juvenil y Club Adlers, que promete intensidad gracias a la combinación de juventud, velocidad y potencia ofensiva por parte de ambas escuadras. Los jugadores intentarán marcar diferencia con remates contundentes y un juego dinámico cerca de la red.

La fecha se cerrará con el compromiso entre Ardillas y Adlers Junior, encuentro que también genera expectativa debido al estilo ofensivo que caracteriza a ambas sextetas. Se espera un partido muy disputado, con largas jugadas defensivas y constante lucha por cada balón.

Con jornadas de este tipo la Liga OMA continúa fortaleciendo el desarrollo del Voleibol en Chiapas, ofreciendo espacios competitivos para jugadores y equipos que buscan mantenerse activos y elevar su nivel dentro de uno de los campeonatos más importantes de Tuxtla Gutiérrez.