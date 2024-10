Lechuzas abre la Fecha 4 contra Alebrijes

Con la firme consigna de ganar su primer encuentro de la Temporada 2024-2025 de la Liga TDP, Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez (Upgch) recibe en la Fecha 4 a los Alebrijes de Oaxaca; el encuentro tendrá lugar este sábado, a las 15 horas, en el Estadio Flor del Sospó.

Los universitarios buscan consolidar un nuevo proyecto con Carlos Jonapá al frente del timón, sin embargo y de momento los resultados no los han acompañado, pues iniciaron la campaña perdiendo de visita contra Dragones FC (0-1), para luego caer en casa contra Estudiantes del Cobach (1-2) y en su más reciente excursión tropezaron ante Milenarios de Oaxaca (1-2).

El rival en turno es Alebrijes, equipo acostumbrado a estar en los primeros planos, pero que por igual no ha logrado sumar y en cambio acumulan para de descalabros en el arranque, además de tener un juego pendiente de la Fecha 1 contra Artesanos Bajos de Chila.

Mientras Lechuzas aparece en el 13º lugar del Grupo 2, Alebrijes es el 14º, por lo que para ambas instituciones este será un duelo crucial para comenzar a recuperar terreno.

Pijijiapan contra Milenarios

Otro club chiapaneco en acción para la jornada sabatina será Pijijiapan FC, que busca retomar la senda ganadora luego de acumular par de descalabros.

En la primera jornada dieron la sorpresa al vencer a domicilio al Cruz Azul Lagunas, pero luego se desinflaron al perder en casa contra Dragones FC (0-2) y de visita contra Estudiantes del Cobach (0-2).

Los de Pijijiapan llegan a este compromiso como el 11º de la clasificación, mientras que los de Oaxaca ocupan el 8º casillero del mismo Grupo 2.

Otros partidos

Para esta 4ª Fecha también se jugará el día sábado el encuentro entre Deportivo Delfines de Coatzacoalcos y Artesanos de Villahermosa.

Y para el domingo quedaron los partidos: Antequera FC vs Dragones de Oaxaca; Chifut vs UDS FC; Atlético Ixtepec vs Cruz Azul Lagunas y; Tapachula FC vs Estudiantes del Cobach.