Lechuzas abre temporada con ilusión renovada

Lechuzas de la Universidad Pablo Guardado Chávez inicia su participación en la Temporada 2026-2027 de la Liga TDP, cuando reciban a Lobos Iteca (Milenarios de Oaxaca), este viernes —en su nuevo horario de las 16:00 horas— en el estadio Flor de Sospó.

El conjunto universitario afronta este campeonato con el objetivo de mantenerse entre los protagonistas de la competencia, luego de una campaña histórica en la que alcanzaron 80 puntos y se convirtieron en semifinalistas.

Bajo la dirección deportiva de Miguel Ángel Casanova Díaz, el plantel tuvo una exigente pretemporada que incluyó el primer partido internacional en la historia de la franquicia, frente a los Toros del Deportivo Malacateco de la Liga Mayor de Guatemala, y también sostuvieron entrenamientos ante Delfines de Coatzacoalcos, Jaguares FC y Plataneros de Tabasco.

Plantel renovado

Para este torneo, la plantilla está integrada por 12 jugadores que permanecen del curso anterior, nueve refuerzos con experiencia en Liga Premier Serie B y Liga TDP, además de cinco jóvenes que buscarán debutar con la camiseta universitaria.

Entre los elementos que continúan destaca el capitán y goleador Daniel Cruz, quien marcó 30 tantos en la fase regular. También permanecen el guardameta Ángel Barrios, el defensa Diego Velasco, el mediocampista Christian Pola y el creativo Cristopher Ruiz.

Completan la base conocida los defensas Diego Escobar Andrade, Óscar Domínguez Molina y Henry Delgado Estudillo; los atacantes Mauricio Vázquez Abad, Farid Jiménez Gutiérrez y Josué Ramos Ángel, además del portero Carlos López Zenteno.

Entre las nuevas incorporaciones sobresale el delantero Luis Pérez Yáñez, autor de 27 goles con Ecatepec FC la temporada anterior, así como el defensa central Juan Manuel Ramos Navarrete, también procedente del conjunto mexiquense.